Rezar para que llueva parece funcionar en algunos lugares

Las rogativas para que llueva no cambian el tiempo, pero pueden ofrecer una impresión muy convincente de que funcionan. Una investigación publicada en The Quarterly Journal of Economics aporta una explicación para esa aparente eficacia: en determinadas regiones, la probabilidad de lluvia aumenta conforme se prolonga el periodo seco. Si la ceremonia se convoca entonces, el agua puede llegar poco después y reforzar la idea de que la petición ha sido escuchada.

El fenómeno se aprecia con especial claridad en Murcia, donde las rogativas pro pluvia formaron parte de la vida pública durante siglos. La falta de lluvias amenazaba cultivos, abastecimiento y estabilidad social; en respuesta, autoridades civiles y eclesiásticas activaban ceremonias para pedir agua. Un trabajo anterior (2022), dedicado a las rogativas murcianas como mecanismo de resiliencia, reconstruyó su papel histórico como instrumento de cohesión y gestión del descontento. El nuevo análisis añade otra dimensión: el calendario de esas ceremonias coincidía con momentos del ciclo seco en los que la lluvia podía volver a ser más probable.

La experiencia cuenta

Los autores compararon peticiones religiosas registradas entre 1600 y 1836 con precipitaciones consignadas por el concejo municipal, dos series documentales independientes. Según sus estimaciones, después de una rogativa aumentaba un 71 por ciento la probabilidad diaria de registrar una precipitación relevante. La coincidencia no demuestra que la plegaria produjera lluvia; muestra que el ritual tendía a realizarse en una fase de la sequía en la que el retorno de la lluvia era estadísticamente más probable.

El resultado no exige suponer que quienes convocaban las rogativas conocieran una teoría formal del clima. Bastaba con una experiencia acumulada: tras cierto tiempo sin lluvia, una sequía podía continuar, pero también podía aproximarse a su final. Convocar la ceremonia en ese umbral multiplicaba la posibilidad de una coincidencia memorable entre la petición y la llegada del agua.

Suelo cuarteado por los efectos de la sequía / Efe

La oportunidad de una plegaria

Los investigadores llaman a ese cambio previsible “tasa de riesgo” de lluvia: la probabilidad de que llueva después de un número determinado de días secos. No todos los climas se comportan igual. Hay territorios en los que esa probabilidad se mantiene estable, o incluso decrece, a medida que pasan los días sin precipitaciones. En otros, como el entorno murciano analizado, puede aumentar tras un periodo prolongado de sequedad.

Ahí aparece la oportunidad del ritual. La plegaria comienza cuando la necesidad es máxima y, al mismo tiempo, cuando la lluvia ya es más probable. Si las nubes descargan, la secuencia parece inequívoca: se pidió agua y llegó. Para quienes vivieron esa experiencia, la coincidencia era una confirmación.

El argumento, expuesto en el artículo, ayuda a entender cómo pueden consolidarse creencias instrumentales, es decir, prácticas religiosas dirigidas a obtener un resultado concreto en el mundo material. La utilidad percibida no depende solo de la necesidad humana, sino también de las condiciones ambientales que permiten que la práctica parezca eficaz.

Referencia Praying for Rain. José-Antonio Espín-Sánchez , Salvador Gil-Guirado, Nicholas Ryan. The Quarterly Journal of Economics, Volume 141, Issue 3, August 2026, Pages 2363–2422. DOI:https://doi.org/10.1093/qje/qjag026

Un patrón que atraviesa culturas

El equipo revisó también 370 fuentes antropológicas y elaboró una base de datos sobre 1.208 grupos étnicos de diferentes continentes. Descubrió rituales destinados a atraer lluvia en el 39 por ciento de ellos: danzas, sacrificios, peticiones a espíritus, ceremonias colectivas o actos dirigidos a divinidades locales.

Observaron que los grupos establecidos en zonas donde la probabilidad de lluvia crecía durante las sequías practicaban estos ritos un 47 por ciento más que los grupos expuestos a patrones no crecientes. Los datos, el código y los materiales de replicación permiten comprobar el alcance de esa comparación global.

La agricultura es importante

También influía la dependencia de la agricultura. Una comunidad asentada, ligada a cosechas y tierras concretas, soporta de otro modo la ausencia de agua que un grupo con recursos más móviles. La lluvia se convierte entonces en un asunto colectivo: de ella dependen las reservas, la alimentación y la continuidad de la vida local.

Para los autores de este trabajo, las rogativas son una manera de convertir la incertidumbre en acción compartida. La meteorología aporta la coincidencia favorable; la comunidad el significado, la memoria y la esperanza.

Fuente: Levante - EMV