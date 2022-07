La ciutat de Dénia celebra la Festa Major en honor de la Santíssima Sang des de hui i fins al proper 17 de juliol.

Per primera vegada després de la pandèmia, les festes se celebren sense restriccions d’aforament i tornen «amb més força, més il·lusió i més ganes que mai», en paraules del regidor de Festes, Óscar Mengual.

El regidor va assegurar que el programa d’esta Festa Major 2022, que es va presentar el passat 13 de juny a l’ajuntament, «està a l’altura d’una ciutat com Dénia» i es va mostrar «orgullós» de tothom que col·labora per fer-lo possible: la Federació de Moros i Cristians, la Junta Local Fallera, les penyes de bous i la Confraria de la Santíssima Sang.

Mengual va assenyalar com a una de les novetats més destacades d’enguany el fet que hi participaran de la festa tres quintaes: la de 2004, a la qual li toca per edat, i també les de 2003 i 2002, que no van poder gaudir dels seus anys a causa de la pandèmia.

En total, vora 650 joves de Dénia hi col·laboraran i gaudiran de la Festa Major, tal com va apuntar el regidor de Joventut, Juan Sapena.

Junt amb els regidors de Festes i Joventut, hi van participar en la roda de premsa de presentació del programa tres representants de les quintaes 2002, 2003 i 2004, que van coincidir a assenyalar que estaven «molt contentes i il·lusionades per tenir festes després d’uns anys tan durs» i l’autora del cartell de la festa d’enguany, Laura Reig.

La dissenyadora deniera va explicar a grans trets els elements del seu treball, una composició en la qual volia representar els elements més significatius de les festes, com ara la música, els bous, les falles i els quintos, amb dos indrets que identifiquen la ciutat: el castell i el Montgó.

Tot englobat en un cercle de colors diferents en què predomina el color granat corporatiu, el de la bandera de Dénia.

Actes en cinc espais diferents

El programa inclou actes per a públics diversos, que es localitzen en cinc escenaris principals. En la Glorieta del País Valencià s’inaugurarà la festa amb el tir del coet anunciador (dissabte 9 de juliol, 13 hores) i se celebrarà, com altres anys, l’Aplec de Danses.

Al carrer de la Via hi haurà espectacles familiars i musicals, com el Festival Intergeneracional de la Cançó FIC, el concert de l’Agrupació Artística Musical, la presentació dels nous càrrecs fallers, la nit dedicada a les persones majors o la gala de dansa de l’acadèmia de Miguel Ángel Bolo.

Els espectacles dirigits al públic infantil se celebraran en la plaça de Valgamedios i per a la plaça del Consell es reserven actuacions de format més reduït, com els concerts de Judit Neddermann, Xavi Sarrià o la Babalú Swing Band o el monòleg que interpretarà l’actor Luis Zahera.

Per últim, les convocatòries que reuneixen un públic més nombrós, com les discomòbils o l’espectacle piromusical amb què s’acomiada la festa, s’han programat a l’esplanada de Torrecremada.

Este indret serà també escenari d’un concert especial que constitueix un dels plats forts de la programació de 2022: el concert que oferirà Antonio Orozco el 15 de juliol.

Les entrades eixiran a la venda, al preu de 20 euros, exclusivament en la plataforma Notikumi a partir del 15 de juny.

Inauguració de les festes

Els actes commemoratius de la Festa Major en Dénia comencen hui, a partir de les 11:00 hores, amb una cercavila en la que les tres quintaes de festers repartiran els llibres de festes.

A les 13 hores tindrà lloc el tradicional tir del coet anunciador d’inici de la Festa Major en la Glorieta del País Valencià.

Per la vesprada, els festers recorreran els carrers de Dénia junt amb les penyes per tal d’amenitzar els preparatius de l’entrada de bous.

Per últim, el primer dia de festes acabarà amb el Glorieta Fest 2022, que comptarà amb animació a càrrec de Sergio Dénia, així com actuacions de Black Glitter & friends i Star on Years & Cía.

Demà, els actes continuaran amb la primera entrada de bous des del carrer del Marqués de Campo fins a la plaça de bous del port, on tindran lloc els «bous a la mar».

Per altra banda, els més menuts podran gaudir d’un espectacle de comèdia infantil a la plaça de Valgamedios a càrrec de la companyia Ganso & Cia.

Per acabar, el carrer de la Via albergarà l’espectacle musical «Operación Homenaje».

La resta de dies festius inclouran diferents activitats lúdiques tan atractives com el torneig d’escala i corda, el XXV Aplec de Danses de Dénia, una exhibició de cuina de paella valenciana a càrrec de les comissions falleres, l’acte de nomenament dels càrrecs fallers per a l’exercici 2022-2023 o el correfoc de la colla de dimonis de Mislata, entre d’altres.