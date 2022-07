El municipi d’Albal ja es prepara, amb l’arribada del mes de juliol i l’inici de l’estiu, per a recuperar les tradicionals Festes Patronals dedicades a la Patrona de Santa Anna, que se celebraran novament després de dos anys marcats per la crisi sociosanitària de la covid-19.

Sopar populars, la tradicional cercavila «El Sereno», representacions de l’Escola Municipal de Teatre, concerts de la Societat Joventut Musical (SJMA) o mostres de folklore per part del Grup de Danses d’Albal La Murta seran les primeres cites d’una programació, que oferirà tota classe d’entreteniments culturals durant tots els caps de setmana del mes de juliol, sumats als actes litúrgics que honraran a la patrona del municipi com els Tridus a Santa Anna.

Les activitats, organitzades per l’Ajuntament d’Albal, a través de la regidoria de Festes dirigida per Sergio Burguet, amb la col·laboració de diverses entitats culturals, socials i esportius de la població juntament amb el grup de Festers i Festeres de Santa Anna, s’allargaran fins al 28 de juliol amb activitats lúdiques per a tots els públics.

L’esport obtindrà gran protagonisme enguany amb la celebració d’un nou Cicle Esportiu, on es realitzaran competicions i exhibicions esportives de la mà del Club d’Atletisme amb la XXX Volta a Peu d’Albal, el Trofeu Santa Anna de Petanca, el Concurs Sènior de Pesca o la III Edició de la Carrera Ciclista Ernesto Codina.

Del 22 al 28 de juliol tindrà lloc la Setmana Gran de les Festes Majors d’Albal, intensificant-se la programació amb espectacles musicals o festivals dedicats als més xicotets, també jornades de focs artificials i pólvora amb la participació dels coeters d’Albal «Els Diables Albalencs» que recuperen la Gran Cordà per al dissabte 23 de juliol.

El Parc de la Balaguera acollirà bona part d’esta setmana dedicada a Santa Anna amb el concurs de paelles organitzat pels Festers, i l’habitual participació de les Falles d’Albal amb el concurs de Playblacks. A més, la població jove podrà disfrutar de les actuacions de José Conca i Vicente Buitron, l’orquestra La Pato, festa remember amb José Coll o Tokyo Band, entre altres.

Escultura de Jaume I

Les Festes Patronals de Santa Anna serviran també per a la inauguració de l’escultura de Jaume I situada baix la Torre Àrab d’Albal, Bé d’Interés Cultural del municipi que ara comptarà amb un nou element decoratiu que retrà homenatge a este important personatge històric. La seua elaboració, que ha estat a càrrec de l’artista local José Manuel Martínez Rosaleny «Pixurri» amb una inversió de 15.000 euros, veurà la llum el 25 de juliol amb l’actuació de Pep Gimeno «El Botifarra».

El 26 de juliol, Dia de Santa Anna, l’Ermita acollirà la Missa en Honor a la Patrona oficiada pel retor local Engraci Bataller i a la qual seguirà la mascletà a càrrec de la pirotècnia Ricardo Caballer. A partir de les 21 hores començarà l’Ofrena de Flors a Santa Anna a l’Església de la Mare de Déu dels Àngels.

Xiquets i xiquetes podran disfrutar el dimecres 27 de juliol d’una espectacular cavalcada amb la participació d’associacions, entitats festives i culturals del municipi, i de la Junta Local Fallera d’Albal amb el lema «dibuixos animats, herois i vilans». A la nit, les reconegudes estreles de la primera edició d’Operació Triomf realitzaran un homenatge musical al parc de la Balaguera al qual li seguirà el tribut a Mónica Naranjo.

Les Festes Patronals d’Albal conclouran el 28 de juliol amb la mascletà en la plaça Fontilles al migdia, una missa cantada per la Coral Polifònica de Santa Anna en la plaça de la Constitució a la qual seguirà la processó fins a l’Església dels Àngels i la disparada d’un castell de focs artificials en la Balaguera que posarà punt final a un mes de festes amb el qual Albal aconseguirà recuperar la normalitat després de la pandèmia.

L’espera dels Festers i Festeres

Són catorze els joves albalencs que conformen la colla de Fester i Festeres de Santa Anna 2022, amics i amigues que passaran a la història per ser repetidors en el càrrec a causa de la crisi de la covid-19. Dos anys després que esclatara la pandèmia, reactiven les seues ganes de gaudir de les Festes Patronals de les seues vides. «Mantenim intacte el desig d’oferir a la joventut de la localitat l’oportunitat de formar records tan especials, com els que guardem nosaltres de la nostra adolescència i infantesa i contribuir a la inspiració de futurs grups que han de continuar amb esta tradició», assenyalen. «Ja estem més prop dels 30 que dels 20, però la il·lusió és la mateixa. Som més conscients del que significa formar part d’un esdeveniment tan important com les Festes Patronals del poble de ser una part proactiva de l’organització, del treball i la responsabilitat que requereix. L’espera s’ha fet llarga», afigen.

No obstant, malgrat els dos anys que no hi ha hagut festes populars a Albal, els Festers i les Festeres les afronten ara com «una ràfega d’aire fresc». I és que la irrupció de la covid i la cancel·lació de les festes en 2020 i 2021 «ha estat un colp molt dur en l’àmbit emocional per als més joves, llevant-los l’oportunitat de viure experiències que no podran recuperar i romanent tancats en una bambolla que molts no han sabut gestionar». «Volem que puguen eixir al carrer, que ho passen bé, que es divertisquen amb responsabilitat i redescobrisquen com es pot disfrutar de l’estiu en la població, tendir-los una mà en l’inici d’esta nova etapa de les seues vides», expliquen els festers i festeres.

I quina serà la seua contribució a estes Festes Populars de Santa Anna? «Consum responsable, festes respectuoses amb la cultura i les tradicions, una alta participació i un missatge de prudència per a totes i tots. Som l’exemple del poble, serem l’eco que anuncie i promocione els actes i que faça sentir ve a la ciutadania, al nostre costat. Estem desitjosos de que arribe el dissabte 23 de juliol i la festa Remember amb José Conca i Vicente Buitrón que promet ser tot un espectacle per al que també demanem coneixement. Hem tardat molt a arribar a este temps, després de superar els obstacles sobrevinguts i tot ha d’eixir molt bé», aclaren, abans de finalitzar amb una exclamació conjunta: «Visca Santa Anna!».