Ondara ja està preparada per a tornar a celebrar les seues Festes Populars de Sant Jaume 2022, del 22 al 30 de juliol de 2022, organitzades per la Regidoria de Festes i Tradicions de l’Ajuntament d’Ondara que dirigeix Miguel Gomis. Seran les primeres Festes de Sant Jaume que se celebren a Ondara amb normalitat i sense restriccions, després de la pandèmia. Els últims festejos populars amb normalitat es van realitzar en 2019. En 2021 es va oferir una programació cultural i taurina amb restriccions d’aforaments. No serà així enguany, en que es podrà tornar a viure i gaudir d’un Sant Jaume com els d’abans, amb tots els actes i esdeveniments habituals.

Les Festes de Sant Jaume 2022 comptaran enguany amb un total de 82 penyes inscrites, que s’ubicaran principalment en les tres zones habituals: Prado, Riu i O-30. En el cas del riu, les obres realitzades per a millorar la zona no afecten la ubicació de les penyes. Precisament, aquestes obres suposen una de les principals novetats pel que fa a les entrades de bous. El carrer Pintor Segrelles es cobrirà amb albero des del pont del Prado fins a la porta d’arrossegament per a eliminar obstacles, salvar les voreres i els rastells dels escalons. Les noves barreres per a les entrades es col·locaran en aquest tram en diagonal per a més seguretat, fent més ampla la zona per on accedeixen corredors i bous fins a la porta d’arrossegament, segons va explicar l’alcalde, José Ramiro. Una altra novetat molt cridanera és que es col·locaran unes grades perquè el públic puga veure les entrades de bous, amb capacitat per a 80 persones, en la zona del pont del Prado, cap a Pintor Segrelles.

La nova imatge de portada de Sant Jaume 2022 ha sigut creada per l’internacionalment reconegut artista local, el pintor Antonio Torres. L’Ajuntament d’Ondara li ha encomanat la creació d’aquesta artística portada per a les festes de Sant Jaume d’enguany.

Programa taurí

Com ja és tradicional en les Festes Populars de Sant Jaume, els actes taurins seran un dels principals centres d’atenció de la programació. El programa està organitzat per la Comissió de Bous, mantenint els actes que més funcionen. Segons va explicar el representant de la Comissió de Bous, Javi Gómez, s’ha retornat a la programació habitual d’abans de la pandèmia (reprenent les entrades de bous que no es van poder fer l’any passat), i se li ha donat protagonisme a les ramaderies de la Marina Alta. Hi haurà entrades de bous i solta de vaquetes tots els dies a la Plaça de Bous (en horaris de vesprada i nit); concurs de retalladors; jònecs el dia de Sant Jaume (perquè puguen participar tots els majors de 16 anys); exhibició de quatre entrades de bous; i a més, hi haurà entrada i eixida de bous de la plaça en cinc ocasions en horari de nit.

Dirigides als més menuts destaquen les actuacions dels «bous en carretons», gestionades per la Comissió de Bous. Hi haurà 5 actuacions de bous en carretons.

Diferents actuacions musicals

Novament, en aquesta edició de les festes populars 2022 es torna a apostar per oferir concerts al Moll del Prado, en set dies de les festes, de forma prèvia als sopars populars, segons va informar la regidora de Cultura, Raquel Mengual. Els concerts de Rock&Moll comptaran amb les actuacions de Perversió (dissabte 23 de juliol), Star of Years (diumenge 24 de juliol), Loli Pop (dilluns 25 juliol), Radio Players (dimarts 26 juliol), Juntos y Revueltos (dimecres 27 juliol), Elèctric souls (divendres 29 juliol), i Second Comming(dissabte 30 juliol). Es tracta d’un estil de música variat, amb grups de la comarca de la Marina Alta i de la resta de la Comunitat Valenciana.

La Nit del Rock de Sant Jaume 2022 serà el diumenge 24 de juliol, i prendrà com a emplaçament l’aparcament del carrer Nacions Sense Estat. El coordinador de l’acte, Toni Miralles, va destacar que s’ha aconseguit portar a Ondara a Evaristo, el cantant del reconegut grup «La Polla Records», amb la seua nova banda «Tropa do Carallo». També estarà protagonitzada la Nit de Rock per «Homo No Sapiens» (el cantant és de Sanet); i pel grup local «The Liarla».

També en l’apartat musical, les revetles de Sant Jaume 2022 aniran a càrrec de No Comment el divendres 22 de juliol (després del pregó); el dissabte 23 de juliol actuarà Titànic (carrer Sant Jaume); el dimarts 25 de juliol, dia de Sant Jaume, actuarà Empopados (carrer Sant Jaume); el dijous 28, dia de les paelles (hi haurà concurs de paelles a la nit, que estarà amenitzat per la Xaranga l’Atril), actuarà «Àgora» (al Prado); i el dissabte 30 de juliol, últim dissabte de festes, tocarà “La tribu” (Sant Jaume). I s’oferiran també dos disc mòbils en la Ronda Generalitat; el dimecres 27; i el divendres 29, dins de la Festa Correpenyes, novetat d’enguany.

Majors, xicotets, esports...

La regidora del Major, Mª Carmen Velázquez, va anunciar que per a la gent gran, en les Festes de Sant Jaume 2022 se celebrarà el Sopar càtering i Ball per a la Gent Gran, que tindrà lloc el diumenge 24 de juliol. Comptarà amb l’actuació del Duo Somnis. A més, s’oferiran dues actuacions amb orquestres per a la Gent Gran i Ball el dimarts 26 i el dimecres 27 de juliol.

Una de les novetats de les últimes edicions que donat el seu èxit es tornaran a repetir, seran les pistes lliscants. En aquesta ocasió s’instal·laran dues pistes; una de 75 metres, i una altra de 55 metres per als més menuts. També el Rally Humorístic per a penyes i quintades tindrà continuïtat enguany, i se celebrarà el dimecres 27 de juliol a la nit.

En el programa festiu destaquen les activitats dirigides per al públic infantil i familiar. En aquest apartat hi ha diverses iniciatives que es realitzaran tots els dies en horari de matí, en la contornada del Prado.

En l’apartat esportiu, destacaran les partides de professionals de pilota valenciana d’escala i corda al Trinquet Municipal d’Ondara, a més de les partides de penyes del Torneig de Pilota de Sant Jaume 2022 en les modalitats de raspall i rebotet.

La regidora d’Igualtat, Raquel Mengual, va avançar que durant les festes es durà a terme una campanya contra les agressions sexistes amb l’objectiu de prevenir i sensibilitzar a la ciutadania, perquè tots i totes puguen gaudir d’unes festes no sexistes i sense violència. En les festes s’instal·laran «Punts Violeta».