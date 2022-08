L’Ajuntament de Massalfassar ha preparat 40 actes per a celebrar, del 4 al 12 d’agost, les Festes Patronals. D’aquesta manera, les festes recuperen la seua fisonomia completa després de dos anys sense algunes de les seues manifestacions més emblemàtiques.

«Els últims dos anys hem sabut adaptar-nos a la situació -explica l’alcalde de Massalfassar, Higinio Yuste-. En cap moment hem dubtat en programar actes i actuacions, pensant en tots els públics i respectant les normes establides per a combatre la pandèmia ocasionada per la covid-19».

Esport, música, processons, jocs i gastronomia són els ingredients del programa de festes, pensat per a atendre les necessitats de tots els grups d’edat. Els matins queden reservats per als més menuts, que tindran fira infantil, festa de la espuma, mini disco, animació o la tradicional festa del melonet. Com a novetat, enguany es farà un espectacle de màgia el dia 12. També una degustació final del curs de cuina ‘Massalfachef’, impartit per l’ex concursant del programa televisiu i veïna del poble, Esmeralda Marcos.

«És una alegria poder tindre de nou unes festes sense restriccions per poder viure-les de la millor manera. Unes festes amb processons, cavalcada de disfresses i nit de paelles, entre altres activitats que volem compartir en companyia», confessa l’alcalde.

Festers del Crist

En 2020, degut a la pandèmia, es van haver de suspendre les processons al poble. Malgrat tot, els festers del Crist van voler que aquest estiguera de forma «simbòlica» als carrers de Massalfassar.

«Vam fer la imatge monumental que penja a la façana de l’Església, per a que el nostre venerat Crist protegira a tot el poble de Massalfassar. A més vam completar eixa presència als carrers, amb unes balconeres que es van repartir amb la confraria», asseguren els festers.

Nova ubicació per a les paelles

Enguany, per primera vegada la Nit de Paelles es celebrarà a una nova ubicació: l’Avinguda Blasco Ibáñez, on es farà el sopar i l’orquestra, mentre que la cocció i elaboració es realitzarà als carrers Xavier Casp i Sant Llorenç.

Les vesprades estan reservades per a les activitats en família, amb espectacles com ‘Magincomio’, una mescla de música i humor; o els musicals ‘Pinocho, el musical’ i ‘Dreams’. La marxa cicloturista pel terme municipal també serà una activitat dirigida als més menuts. Per als no tan menuts, hi haurà per primera vegada a Massalfassar la ‘Holi Experience’, i per a tots els veïns i veïnes es recupera també la Cavalcada de Disfresses.

La Óxido tancarà una setmana de festes en la que també actuaran ‘La Senda’ i ‘Twister’, a més dels musicals ‘La fuerza del destino’, tribut a Mecano, i ‘Con mucho gusto’, homenatge a la gira de Víctor Manuel, Ana Belén i Joaquin Sabina. Completen la programació nocturna ‘Gran Cabaret’, i ‘Valencia en la piel’ espectacles que combinen música, humor i màgia.

Partida de galotxa

Pel que fa a l’esport, la pilota obrirà les Festes amb una partida de professionals en la que participen els jugadors locals Alvaro Gimeno i Javi Sansó; Soro III completarà la partida. Hi haurà també la tradicional marxa ciclista fins l’Oronet i una vesprada esportiva amb la participació dels equips locals de frontenis, pilota, tenis i bàsquet. Campionats de truc i futbolí també formen part de la programació.

Els concerts de la Societat Musical Massalfassar i de l’Associació de Dolçainers i Tabaleters El Xarquet també estan presents en un programa de festes, que recupera també els sopars populars i la tradicional Nit de Paelles com a cloenda a unes Festes en honor a Sant Llorenç i que també veneren al Crist de la Protecció.

Per últim, el regidor de Festes i Tradicions en l’Ajuntament de Massalfassar, Álvaro Montañés, espera que aquest 2022 siga recordat també per unes magnífiques Festes Patronals. «Tornen als nostres carrers la música, la pólvora i la festa. Es moment d’obrir les portes als familiars i amics, d’ací i d’allà, de gaudir, de recordar anècdotes, de participar en els actes, de retre homenatge als qui ja no estan. Es hora d’eixir al carrer i conviure», conclou el regidor.