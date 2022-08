Foios arranca hui les seues tradicionals Festes Patronals que, de forma extraordinària, comptaran enguany amb onze dies de celebracions. Després de dos anys sense festes, per culpa de la pandèmia, la programació de festejos creix en nombre de dies per donar cabuda a tots aquells festers i festeres que no van poder gaudir de la seua festa en 2020 ni 2021.

L’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, confessa les ganes que hi ha al poble per viure les festes: "Les necessitem amb cos i ànima; enguany, amb més motius que mai.Els últims anys han elevat les expectatives dipositades en les nostres festes majors».

Com cada any, la música assumeix un paper clau en les festes de Foios. Però, aquest any serà més important si cap, ja que el Centre Artístic Musical Santa Cecilia de Foios commemora enguany el seu primer centenari: cent anys en els que la música ha vertebrat un sentiment de pertinença que s’endinsa en quasi totes les famílies del poble. Així doncs, és difícil trobar una família a Foios en la que no hi haja un músic o soci de ‘la Banda’.

«Parlar de festa és parlar de música i és impossible imaginar una festa sense música. En aquests darrers cent anys, la música ha recorregut els carrers del nostre poble gràcies a músics, al principi aficionats i cada vegada més professionals, que han fet créixer la societat musical -destaquen fonts de la CAM Santa Cecilia de Foios-. Gràcies a tots, socis i veïns de Foios que des del 1921 han treballat perquè hui tinguem la societat musical que tenim, que estiguem orgullosos del seu passat i carregats d’il·lusió pel futur».

En aquesta ocasió, l’Ajuntament de Foios ha volgut reconèixer la important tasca socio-cultural que porta a terme la societat musical i li ha oferit la oportunitat de ser protagonista el dia del pregó. D’aquesta manera, la banda de Foios realitzarà esta vesprada un passacarrer per els carrers del poble fins arribar a la Plaça de l’Ajuntament, on els representants de l’agrupació oferiran el pregó davant tots els veïns i veïnes.

Al acabar, hi haurà un espectacle de focs artificials a càrrec de la Pirotecnia Caballer FX i es donarà pas a la Nit de la Torrà en la Plaça Clara Campoamor. Per últim, l’orquestra Nexus tancarà el primer dia de festes.

Per davant, 11 dies de festes

Foios afronta les festes més llargues que es recorden. En total, onze dies festius on les comissions festeres i la Regidoria de Festes i Falles han treballat conjuntament per oferir a la població un programa complet i adaptat per a tots els gustos i necessitats. «Mai hem viscut unes festes tan llargues. La gent de Foios té moltes ganes de tornar a viure les festes en la Plaça del Poble», destaca el regidor de Festes i Falles, Juan Antonio Pacha.

El programa festiu començarà demà amb del ‘Dia de les Comissions’, on tots els festers i festeres del poble es reuniran per a sopar en la Plaça de l’Ajuntament i, després, eixir cap a la Plaça Rei en Jaume acompanyats per les xarangues ABDLB (Foios) i la Bomba Show (Vall d’Uxò). A partir de les 23 hores tindrà lloc la tradicional cercavila de disfresses fins a la Plaça del Poble; una vegada allí, es celebrarà una ‘batalla de xarangues’.

Encara que la seua festa és al mes de gener, els festers de Sant Antoni Abat han programat una sèrie d’activitats per al dimecres 10 d’agost. Aquestes començaran per el matí amb unflables aquàtics per als més menuts i el repartiment d’orxata per a tot el poble en la Casa de la Cultura. Per la vesprada, oferiran entrepans en la Plaça Clara Campoamor abans de concloure el dia a la Plaça del Poble amb l’orquestra La Pirata.

Els actes religiosos començaran el 11 d’agost amb la festa de la Mare de Déu dels Desemparats. Aquesta serà la primera vegada que es commemora aquesta festivitat al poble de Foios. A les 12 hores hi haurà una solemne missa a la parròquia que conclourà amb una mascletà al parking del sector sud, a càrrec de la Pirotècnia Hermanos Caballer. Per la vesprada, el Grupo L’Askampà oferirà una fira de jocs tradicionals en l’Albereda per als més menuts abans de la processó. Per la nit, els clavaris repartiran llenya i bracers per a que el veïnat de Foios puga fer la seua torrà al carrer Alcalde Jerónimo Montalt Ruiz. L’orquestra Vértigo tancarà la programació d’aquest dia.

La música tornarà a tindre un paper rellevant el 12 d’agost amb la festa de Santa Cecilia, que torna aquest any després de molts anys sense celebrar-se. Com és habitual, el dia començarà amb la replegada de les festeres fins a la parròquia, on tindrà lloc una solemne missa per commemorar la festivitat de Santa Cecilia i el centenari de la societat musical del poble. Per la vesprada, la banda del CAM Santa Cecilia de Foios i la banda juvenil acompanyaran a les festeres en la processó. Per acabar, hi haurà un sopar popular a la Plaça del Poble que donarà pas la orquestra La Pato i la xaranga ABDLB, guanyadora de l’últim concurs nacional de xarangues.

Les festes continuaran el 13 d’agost amb la festivitat de la Mare de Déu del Carme. Els actes començaran amb la replegada de festeres i el trasllat de la imatge cap a l’església, on tindrà lloc la solemne missa. Per la vesprada, les festeres participaran en la processó acompanyades per la banda i el grup de tabal i dolçaines del poble. Per la nit, oferiran un sopar popular a la plaça del poble i l’actuació de l’orquestra Tokio Band.

Diumenge, 14 d’agost, serà el torn de les Filles de Maria. La banda de Foios replegarà les festeres casa per casa fins arribar a l’Església, on el rector oficiarà una solemne missa en honor a la Immaculada Concepció; després tindrà lloc una mascletà a càrrec de José Luis Matoses. Per la vesprada, la colla Pepe Palau tornarà a replegar les festeres per a la processó. Per últim, a mitja nit actuarà el grup No Comment.

Els dies grans de les festes

La segona setmana de festes començarà amb la festivitat de la Mare de Déu d’Agost. Com és habitual, pel matí hi haurà una replegada de les festeres cap a l’Església, on s’oficiarà una solemne missa. Per la vesprada, la processó serà el preàmbul de la nit en homenatge a Mecano; per últim, hi haurà una sessió de remember amb José Coll i Vicent Buitron.

Els dies grans de les Festes Patronals de Foios arrancaran el proper 16 d’agost amb la festa de Sant Roc. Abans de la missa en honor al patró del municipi, els festers organitzaran una activitat aquàtica en l’Albereda per a que els més menuts dels joves es puguen divertir i refrescar per igual. Per la vesprada tindrà lloc la tradicional partida de Galotxa al carrer major, en la que s’enfrontaran Puchol II, Hector II, Nacho y Juanma amb Genovés II, Salva, Adrián i Bauset; el públic tindrà orxata i fartons. Per la nit serà la ‘Gran Nit de Paelles’, que comptarà amb la música del Grupo l’Askampà i una barra lliure de cervesa per amenitzar la preparació de la paella.

Com cada any, el dia més esperat de les Festes Patronals de Foios serà el de la Mare de Déu del Patrocini. La patrona tornarà a eixir als carrers de Foios -engalanats per a l’ocasió- davant el fervor de milers de veïns i veïnes que esperen cada any per rendir homenatge a la seua imatge. En acabar la processó, la banda de Foios entrarà a l’Església per entonar el ‘Glòria de Foios’.

Per últim, les festes més llargues que es recorden al municipi tindran el seu colofó el 18 d’agost amb la festivitat del Crist de la Sang. La imatge del Crist, que va ser ‘baixada’ de l’Ermita fins a l’Església el passat 5 d’agost, recorrerà els carrers del poble en la processó abans de la mascletà nocturna al carrer La Unió. El grup valencià Seguridad Social tancarà les festes de Foios.

«Esperem que totes les comissions puguen gaudir de la seua festa de la millor manera possible i que Foios torne a reviure el seu ambient fester», conclou Pacha.