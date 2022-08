Faura va tornar a viure ahir l’ambient fester que els faurers i faureres trobaven tant a faltar, amb el tradicional repartiment de llibrets. Des de l’any 2019, el poble no celebrava les Festes d’Agost amb normalitat i, enguany, aquestes es reprenen amb una completa programació que farà que grans i menuts gaudisquen d’elles tal com les recordaven.

La pilota valenciana serà la protagonista dels primers dies. Per obrir boca, el passat diumenge 7 d’agost es va disputar una partida de professionals que va enfrontar l’equip de Jose Salvador, Monrabal i Carlos amb l’equip de Soro III, Bueno i Llopis. Aquesta va servir de prèvia per a la celebració del XVI Trofeu Festes d’Agost, que finalitzarà demà amb la Gran Final, a les 19:30 hores; però abans, a les 18:30 hores, es podrà gaudir d’una partida d’exhibició de raspall d’elit femení amb quatre jugadores professionals (Ana, Myriam, Aída i Anabel) i dues de tecnificació, Joana i Àngela de Faura.

A més, hui es reprendrà el berenar-sopar per als majors, a l’Espai dels Majors, i la Nit de fanalets amb un passacarrer a càrrec de la Batukada «Tiakatú». Posteriorment, a l’auditori del parc de la Canaleta, La Troupe Malabó oferirà «Karpaty», un espectacle únic de clown, malabars, acrobàcies, màgia i música, que va obtindre el Premi de les Arts Escèniques Valencianes 2021 al millor vestuari. I en acabar, se celebrarà la Nit d’Albaes per tot el poble amb el grup ‘Cantar per cantar’.

Demà hi haurà un repartiment de les tenalles de la ‘Baixada’ molt especial, ja que enguany es repartirà no sols als i les joves que compleixen 16 anys al 2022, sinó també als i a les qui ho feren al 2020 i 2021.

La música tampoc faltarà. Demà també tindrà lloc el festival de bandes de música, amb la participació de la Societat Joventut Musical de Faura i la Societat Joventut Musical Quart de les Valls. Per altra banda, a més de les xarangues pel poble —que acompanyaran els dies de bous i les nits de ball a La Canaleta— la música també estarà present durant altres celebracions, com la missa major en honor a l’Assumpció de la Mare de Déu. Ací, la soprano faurera Sílvia Queralt serà l’encarregada de la part musical de la litúrgia, el dia 15 d’agost.

Pel que fa als bous, nombroses ramaderies passaran per Faura durant aquestes festes: MIURA, Gerardo Ortega, Celestino Cuadri, Domínguez Camacho o Santiago Domecq seran algunes d’elles.

El 17 d’agost serà el tradicional Dia de les Quintes, amb despertà i dinar. La música començarà a sonar al parc de La Canaleta a les 17 hores i de segur que no acabarà fins ben entrada la matinada. A l’endemà serà el torn del concurs de paelles.

Els més menuts gaudiran especialment el dia 19 d’agost. De matí, s’organitzaran jocs i activitats destinades a ells i elles; i de vesprada tindrà lloc la cavalcada que omplirà de disfresses i color els carrers de Faura.

Dissabte 20 d’agost serà el torn del dia gran amb la baixada de la imatge de Santa Bàrbara des de l’ermita fins a l’església, a partir de les 21 hores. Com de costum, obrirà la baixà l’Escola de Danses de Faura. Els acompanyaran els Heralds i Clarins de la Vall d’Albaida i Guillermo Camarelles i la colla de dolçainers i tabaleters de Faura. La tancarà la Societat Joventut Musical de Faura. La ‘Baixà’ és un acte molt arrelat a la tradició faurera que transgredix fins i tot les creences, que conjuga devoció religiosa, danses tradicionals, música i pólvora, ja que un centenar de persones acompanyaran la imatge de la patrona il·luminant el camí amb els coets, tot un espectacle de llum i pólvora.

Els actes religiosos prosseguiran el diumenge, amb una missa en honor a Santa Bàrbara i els Sants Joans cantada per la Coral Polifònica de Benicalaf. A la vesprada hi haurà oportunitat de vore els balls tradicionals de l’Escola de Danses de Faura acompanyats pels Germans Caballer de Sagunt, a partir de les 19:30 hores, abans de la processó en honor a Santa Bàrbara.

A la nit, i una vegada acabat el castell pirotècnic de les 23 hores, es podrà gaudir de l’espectacle musical «The Talent», un muntatge amb cantants, acròbates aeris, equilibristes, acròbates sobre patins, arriscats números de foc i moltes més sorpreses procedents dels Talent Show espanyols i europeus com Go Talent, La Voz, Insuperables i Cirque du Soleil. Sense oblidar un elenc de ball professional que fa que l’espectacle siga fluid i contínuament canviant.

Amb la pujada de Santa Bàrbara a l’ermita, el dilluns 22, es posarà el punt i final a les Festes d’Agost.