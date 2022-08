Amb motiu de l’inici de les seues Festes Patronals 2022, l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca ha llançat diverses accions basades en el respecte que s’emmarquen dins el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere del Ministeri dL’Igualtat, entitat que ha atorgat el finançament de la iniciativa.

La campanya municipal contra les agressions sexuals en Festes «I tu, respectes?» és una de les actuacions de sensibilització i conscienciació dissenyades dins d’aquest programa.

En aquest sentit, es tracta d’una campanya de tipus gràfic i audiovisual que permetrà crear un contingut directe i efectiu a través de les xarxes socials.

Marisa Almodóvar, alcaldessa d’Alfara del Patriarca, explica que «l’objectiu és crear esperit crític i també un espai de reflexió on repensar comportaments que, de vegades, es normalitzen al si de les nostres societats. I és que, el control, l’assetjament, la por o, en una última instància, l’agressió o la violació, no es deuen tolerar ni consentir; motiu pel qual s’ha vist necessària l’elaboració d’aquesta iniciativa».

Alfara del Patriarca es posarà les 'ulleres violeta' per acabar amb els estereotips de gènere

La campanya compta amb la participació de les Filles de Maria i els Clavaris de Santa Bàrbara, protagonistes de les onze creativitats i el vídeo d’impacte que conformen aquesta.

Amb les persones participants d’ambdues associacions es llança un missatge de força que busca previndre i combatre que accions com les anomenades es produïsquen a les Festes Patronals 2022 d’Alfara.

«Amb tot, en els següents dies, gaudirem d’aquesta campanya a les xarxes socials oficials del consistori, per la qual cosa esperem que tinga una bona acollida i difusió», apunta Almodóvar.

A més, aquestes festes Alfara del Patriarca també es posarà les «ulleres violeta» per descobrir el món amb una mirada crítica i així acabar amb els estereotips de gènere, analitzar situacions injustes i de desavantatge entre homes i dones que, d’una altra forma, podrien passar desapercebudes.

Perquè així siga, hi haurà un ‘punt violeta’ en festes on acudir en cas d’inseguretat o simplement per informar-se i passar-ho bé, ja que disposarà d’un photocall, regals i moltes coses interessants per a conéixer.

Amb aquest punt d’encontre violeta, la Regidoria d’Igualtat i Festes de l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca reprén i àmplia la campanya «Només sí és sí» iniciada en agost de 2018.

«Són dates molt esperades per gran part de la població, seran dies importants amb moltes vivències d’oci tant per a xiquets, joves com per a majors», explica Almodóvar, qui convida a viure Alfara en festes amb respecte.

Programa d’actes

Les festes patronals d’Alfara del Patriarca van començar ahir amb la senyal de festa en honor a la Verge d’Agost i el «correbars» organitzat pel grup ‘Amics dels Rajolars’.

Hui es commemorarà la festivitat de la Mare de Déu d’Agost. A les 10 hores tindrà lloc una solemne missa on cantarà la Coral San Juan de Ribera.

Per a la vesprada, l’ajuntament ha preparat una globotada per als més menuts al carrer Major, que marcarà l’inici de la cavalcada de disfresses pels carrers de la població —encapçalada per la batucada Tymbals DiPercusion—.

El dia acabarà amb l’espectacle «A-güelos» de Juja Teatre, als Jardins de l’Ajuntament.

En aquest punt, un dels esdeveniments més esperats serà el tradicional ‘Concert de Festes’, que tindrà lloc el 18 d’agost.

La afamada soprano Eduvigis Monagas, el baríton Javier Galán i el tenor Ricardo Rubio actuaran junt amb l’Agrupació Musical d’Alfara i la coral San Juan de Ribera als Jardins de l’Ajuntament a les 23 hores.

Fins al proper dimecres, 24 d’agost, el municipi de l’Horta ha preparat una agenda d’activitats lúdiques i religioses adaptades als gustos de tots els públic.

D’aquesta manera, els veïns i les veïnes d’Alfara del Patriarca podran gaudir d’una extensa programació que inclourà partides de pilota, actes taurins, cine ‘a la fresca’, orquestres i diferents activitats per als més menuts, entre d’altres coses.