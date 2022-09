Les Festes Patronals i Populars de la Pobla de Farnals ja són una realitat no només per a tots els festers i festeres de les diferents agrupacions de la localitat, sinó també per a tot un veïnat que va gaudir per última vegada de la seua idiosincràsia fa ja tres anys. La pandèmia de la covid-19 va aturar una cita indispensable de la identitat creuetina que ara torna amb més impuls.

Els esforços són nombrosos, com també suficients, i a la voluntat d’un col·lectiu que defensa la seua tradició li deu el municipi viure les que ja s’han consolidat al llarg de tota la Comunitat Valenciana com les festes del retorn. Torna la il·lusió a les persones, la música al carrer i la festa a la cultura i ho fa, a més, mitjançant un programa d’actes divers i inclusiu. La presentació de les Filles de Maria i els Festers de Sant Francesc a la plaça de la Generalitat esta mateixa nit dóna pas a un itinerari que finalitzarà el 24 de setembre amb l’últim acte taurí. Esmorzars, cercaviles, misses solemnes i discomòbils —també infantils, com la del proper 5 de setembre— es succeiran entre destacats esdeveniments com la Ofrena a la Immaculada Concepció demà, a les 17:00 hores, o les mascletades diürnes i nocturnes del diumenge, 4 de setembre. El dilluns s’inaugurarà la mostra d’art local a les 19:30 hores, mentre que el punt i final de la jornada ho posaran les albaes a càrrec del Grup de Cant d’Albaes del Puig. La màgia i les rialles també tenen cabuda al programa de festejos, de manera que el mentalista Toni Pons —3 de setembre—, els humoristes Carol Tomàs i Javier Botia —6 de setembre— i Xarxa Teatre —9 de setembre— actuaran a la Pobla de Farnals. El dimecres, 7 de setembre, que es celebrarà la jornada de portes obertes de la Cooperativa San José, els més menuts i menudes del poble podran divertir-se amb els jocs infantils de la plaça de la Generalitat a les 11:00 hores, així com amb l’actuació musical «Frozen» per la vesprada. La fireta infantil agafarà el testimoni l’endemà juntament amb la carrera Holi Run, la mascletà i la processó en honor a Sant Fèlix. El dia de la Festivitat de la Nostra Senyora de l’Esperança començarà amb unes saboroses calderes al foc per finalitzar amb els espectacles de Miki Dkai i Gisela. El castell de fi de festa l’11 de setembre no suposa, malgrat el seu significat, la finalització dels actes. El 16 de setembre es reprendan els esdeveniments taurins a la Pobla de Farnals amb desencaixonades de bous i solta de vaques, prova de vaquetes i bous embolats fins al dissabte, 24 de setembre. Paral·lelament, la Hermandad Virgen de la Esperanza oferirà una missa i processó el 10 de setembre. «Enguany podem dir que tornen les Festes Majors a la Pobla de Farnals amb tota la seua plenitud. Torna la normalitat que suposa sempre celebrar la festa amb trellat. Ni abans de la pandèmia ni després està permés en nom de la diversió perjudicar altres persones. Tingam coneixement en tot allò que fem sense pecar tampoc de puritanisme. Festes naturals!», recorda l’alcalde, Enric Palanca.