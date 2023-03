Hasta hace un tiempo, hablar de la Vall d’Uixó y de turismo se resumía en recordar a los potenciales visitantes el incomparable atractivo del paseo en barca por el río subterráneo navegable más largo de Europa, les Coves de Sant Josep.

Hoy en día esa experiencia no ha perdido ni un ápice de valor. Bien lo saben las miles de personas que anualmente se acercan a este emblemático paraje para adentrarse en la cavidad. Una visita que ha mejorado sus condiciones los últimos años, con una transformación del sistema de iluminación, más acorde al entorno natural y más sostenible, pero lo más reseñable del segundo destino turístico por número de visitantes de la provincia de Castellón es como se ha ampliado y enriquecido la oferta de experiencias a su alrededor.

Si de la misma cueva hablamos, el público tiene nuevas opciones de conocerla. La más exitosa es el espeleokayak, que permite a las personas que lo practican surcar el río en un kayak individual o doble, acompañadas por guías especializados, lo que dota a esta vivencia de una connotación más íntima. Los sonidos y las sensaciones son diferentes, como demuestran quienes copan cada una de las sesiones lo que hace necesario reservar con cierto tiempo de antelación.

Sin duda, el espeleokayak es una experiencia que cualquier persona --a partir de los 11 años-- debería disfrutar, especialmente quienes ya conocían les Coves, porque descubrirán una nueva perspectiva.

Sin salir de la cueva, la Vall plantea otra posibilidad exclusiva y con la misma buena acogida del público que el espeleokayak, aunque de naturaleza bien distinta: musical. El Singin’in the Cave es un festival único que ofrece conciertos en acústico para un número muy reducido de espectadores. Sobre barcas, intérpretes y espectadores quedan envueltos en una sonoridad que no puede reproducirse en cualquier otro lugar que no sea una cueva surcada por el agua, y así lo destacan los cantantes que en los diferentes carteles organizados los últimos años han estado en la Vall.

Para conocer las próximas citas, solo hay que entrar en la página web de les Coves, donde también pueden adquirirse las entradas. La actuación más próxima es la que tedrá lugar el 16 de abril, protagonizada por Jacobo Serra con Doce.

La novedad

La actual oferta cultural y de ocio vinculada con les Coves ya es amplia y significativa, pero el Ayuntamiento no deja de idear y convertir en realidades nuevas opciones y la más reciente tiene mucho que ver con el turismo activo, con la apertura de la Vía Ferrata dels Sants de la Pedra, inaugurada en enero.

La instalación está ubicada en los Cingles de Tido que aunque presentan un desnivel poco acusado, garantizan una sensación de altura importante, al transcurrir por una pared rocosa en una ladera sobre el popular barranco de Aigualit. Puede accederse en vehículo, a través del camí Penyalba, en el que se ha habilitado un aparcamiento junto a la senda que conduce a la base de la vía.

La calificación de la experiencia de escalada es de K3+, con un importante desarrollo horizontal y 16 vías de escalada, a través de un recorrido en el que se han habilitado juegos aéreos, un puente de cable, otro tibetano, un paso en péndulo y otro del pajarito (tres trapecios colgados). Elementos todos que pretenden añadir un relativo grado de dificultad para activar la adrenalina de quienes se animan a probar.

Es importante destacar que para acceder a la vía ferrata hace falta estar federado en escalada y disponer del material obligatorio de seguridad, como bien sabes quienes están acostumbrados a utilizar este tipo de instalaciones montañosas.

En definitiva, la Vall no quiere dejar de crecer desde un punto de vista turístico, con una oferta de ocio familiar que, además, encuentre un atractivo más en la riqueza patrimonial de una ciudad trazada a partir del Camí de l’Aigua, un itinerario que invita a no conocer más.