Compromís defensa un turisme "diversificat" per a Castelló

Des de la Fira Internacional de Turisme (Fitur), Compromís ha volgut posar de manifest aquest dijous que el model turístic de les comarques de Castelló pot i ha de transcendir el tradicional turisme de platja. “Les nostres comarques compten amb un potencial immens que va més enllà de les nostres precioses costes, i és hora de fer un pas endavant per diversificar l'oferta turística”, defensa la representant de Compromís al Patronat de Turisme, Maria Fajardo.

“Apostar pel turisme esportiu, cultural o gastronòmic no sols reforça l’economia local, sinó que també consolida la província de Castelló com a referent turístic a escala estatal i internacional”, subratlla. La formació considera que la diversificació de l'oferta turística permet atraure un públic més ampli, que busca experiències autèntiques i enriquidores, i que pot contribuir significativament al desenvolupament econòmic de les comarques del nord.

Treball conjunt

Així, “des de Compromís, instem a les institucions i els agents turístics a treballar conjuntament per potenciar aquesta diversificació, creant sinergies que beneficien a tots els sectors implicats. És el moment de mostrar al món tot el que Castelló té per oferir, més enllà del sol i la platja”, ha anunciat el portaveu de Compromís a la Diputació, David Guardiola. “Amb aquesta visió, estem convençuts que podem construir un futur turístic més sostenible, divers i pròsper per a les nostres comarques”, ha conclós.