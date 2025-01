El PSPV creu que l'estand de la Comunitat a Fitur “convida a passar de llarg”

El PSPV de Castelló ha assenyalat aquest dijous, un dia després de la inauguració de Fitur, que “les temors dels municipis davant l’amenaça de Mazón, amb la complicitat de la Diputació, d’expulsar-los de l’estand de Fitur s’han confirmat”. Així, asseguren que pels passadissos d’Ifema, alcaldes i alcaldesses de tots els colors han vessat fortes crítiques que coincideixen en la mateixa direcció: “És un estand que es pot qualificar ‘d’horrible’ per la baixa qualitat dels materials, l’absència total d’elements visuals presentant l’oferta turística de la província i la fredor general que transmet”.

La diputada provincial i representant socialista al Patronat de Turisme, Maria Jiménez, ha assegurat: "La Generalitat i la Diputació han creat un estand que convida a passar de llarg” i ha lamentat que les localitats de Castelló, que porten mesos preparant-se, “juguen en desavantatge davant altres destins de l’Estat que sí que presenten plenament la seua oferta”. “A les localitats turístiques de Castelló se les ha privat de poder presentar-se amb noms i cognoms davant visitants. Sense un espai propi per promocionar-se han quedat relegats a un segon pla i perden una finestra clau per atraure visitants, un fet realment greu perquè som un territori que viu també del turisme”.

“Tothom coincideix en el fet que l’estand de Turisme Comunitat Valenciana no representa la riquesa turística de Castelló. Som una terra que combina sol i platja amb cultura, patrimoni, esports i música en directe. Però d’això no trobem res a Fitur. Només taules i cadires i partes pintades de blanc, res més, mentre altres comunitats autònomes han treballat colze a colze amb els seus ajuntaments per a oferir experiències i destacar en una fira que és fonamental per al sector turístic”.

La socialista també ha criticat l’actitud “submisa” del PP de la Diputació, que “no ha alçat la veu en cap moment contra un model que perjudica clarament Castelló”. “Hem quedat diluïts entre les grans marques de la Comunitat Valenciana, però això no sembla importar a Marta Barrachina”, ha assegurat la diputada.

El PSPV fa mesos que ho advertia

Maria Jiménez ha recordat que el PSPV porta mesos advertint sobre aquest canvi de model “per terra, mar i aire”, però Mazón i Marta Barrachina se n’han eixit amb la seua. “Al final Fitur ha quedat relegat enguany a un espai fet a imatge i semblança de qui ens governen, un espai ruïnós i poc ambiciós que oblida els autèntics protagonistes: els municipis”. “Des del PSPV no abaixarem la pressió perquè Fitur torne a ser el que era i no un joguet del PP”.