Siete rutas para descubrir els Ports en coche y conocer la comarca desde su esencia

Els Ports es un territorio donde el paisaje, la historia y la vida de sus pueblos se han construido a lo largo de los siglos en estrecha relación con el entorno. Para acercar esta riqueza al visitante, la comarca propone siete rutas temáticas para realizar en coche, itinerarios que, siguiendo distintos hilos conductores, recorren municipios y espacios singulares e invitan a descubrir el territorio con calma, a ritmo propio.

Cada una de las rutas permite adentrarse en una parte diferente dels Ports, combinando patrimonio, naturaleza, gastronomía y tradiciones. Más que simples trayectos, se trata de propuestas pensadas para detenerse, pasear por los pueblos, descubrir rincones con encanto y conocer de cerca la identidad de una comarca auténtica.

La ruta de la piedra en seco

Ares del Maestrat · Vilafranca · Castellfort

La arquitectura de la piedra en seco es uno de los grandes patrimonios culturales dels Ports y una espectacular muestra del modo de vida y del legado de sus antepasados. Desde la antigüedad, y según las necesidades demográficas y económicas de cada momento, los habitantes del territorio hicieron un uso sostenible del entorno, ampliando las tierras de cultivo mediante la adecuación de terrenos ásperos y pedregosos y la ocupación de zonas de montaña para su aprovechamiento agrícola y para evitar la erosión.

La delimitación de caminos por donde transitaban personas y rebaños, así como la necesidad de construir refugios y otros elementos funcionales, propició el uso del material disponible en el entorno y el desarrollo de una técnica constructiva tradicional que ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Márgenes de bancales, muros de caminos, casetas de pastor y otras construcciones se suceden a lo largo de esta ruta, que recorre Ares del Maestrat, Vilafranca y Castellfort, donde esta arquitectura se aprecia de forma especialmente destacada.

Ares, Castellfort y Vilafranca. / Mediterráneo

La ruta de la lana y la faja

Portell · Cinctorres · Castellfort · Ares del Maestrat · Vilafranca

Desde hace siglos, la ganadería ha sido una de las principales actividades económicas en els Ports. Tras la conquista cristiana del territorio en el primer tercio del siglo XIII, los nuevos pobladores obtuvieron concesiones y privilegios reales que impulsaron un sector clave para el desarrollo de la comarca. Entre los siglos XIV y XVI, el intenso comercio de lana procedente de los rebaños de ovejas dels Ports integró el territorio en circuitos comerciales internacionales, favoreciendo un notable crecimiento económico, demográfico, artístico y cultural.

Hasta hace apenas unas décadas, los conocidos como 'faixeros' recorrieron la geografía española comercializando productos textiles elaborados por las hábiles manos de la gente del territorio. Esta ruta recorre el suroeste de la comarca, un espacio montañoso donde la tradición textil ha marcado la historia de pueblos como Portell, Cinctorres, Castellfort, Ares del Maestrat y Vilafranca, al tiempo que permite descubrir paisajes singulares, rincones con encanto, gastronomía local y otros atractivos culturales.

Cinctorres y Portell. / Mediterráneo

La ruta medieval

Morella · Forcall · Todolella · La Mata · Olocau del Rey

La Edad Media fue una época de esplendor en els Ports. Tras la conquista cristiana del territorio a partir de mediados del siglo XIII, se establecieron nuevos pobladores que aportaron costumbres, lengua, tradiciones y riqueza, dando origen a un destacado patrimonio histórico, arquitectónico y cultural que forma parte de la identidad de los pueblos actuales.

La ruta medieval permite recorrer municipios que conservan castillos, murallas, iglesias, portales y trazados urbanos que remiten a aquel periodo histórico. Desde la monumentalidad de Morella hasta el encanto de Forcall, Todolella, la Mata y Olocau del Rey, el itinerario ofrece un auténtico viaje en el tiempo por uno de los capítulos más determinantes de la historia de la comarca.

Forcall, Todolella, la Mata y Olocau. / Mediterráneo

La ruta del Cervol

La Fábrica Giner · Vallibona · Castell de Cabres · Herbés

El río Cervol nace en el término de Morella y realiza un intenso recorrido hasta la costa, atravesando extensas zonas montañosas y parajes de gran belleza. A lo largo de su trazado, configura un territorio caracterizado por la presencia de núcleos de población diseminados, masías, ermitas, fuentes y antiguos caminos que conservan la esencia de un pasado muy presente.

Esta ruta circular permite descubrir una parte oriental dels Ports marcada por pueblos muy pequeños y un patrimonio natural e histórico singular. El recorrido conecta espacios como la Fábrica Giner, Vallibona, Castell de Cabres y Herbés, ofreciendo al visitante una experiencia íntima y profundamente ligada al territorio.

Castell de Cabres y Vallibona. / Mediterráneo

La ruta del Parque Natural de la Tinença de Benifassà

La Tinença de Benifassà es un territorio histórico situado en el extremo oriental dels Ports, una zona montañosa de espectaculares paisajes salpicada por pequeños pueblos con una historia común que se remonta a la Edad Media. En 1233, el rey Jaime I fundó el monasterio de Santa María de Benifassà, uno de los más antiguos y el primero cisterciense del Reino de Valencia, otorgándole una amplia demarcación para el sustento de la comunidad monástica.

Este territorio, gobernado bajo la figura jurídica de la 'tinença', quedó protegido en 2006 con la creación del Parque Natural de la Tinença de Benifassà, que engloba la demarcación histórica y otros municipios cercanos que comparten flora, fauna y condiciones ambientales. La ruta permite recorrer este espacio natural a través de paisajes imponentes y rincones que conservan las huellas de un pasado de gran relevancia histórica.

La Pobla de Benifassà. / Mediterráneo

La ruta del Tastavins

Morella · Herbés · Peñarroya de Tastavins · Monroyo · La Pobla d’Alcolea

Una de las zonas más septentrionales dels Ports limita con la comarca vecina del Matarraña, un territorio caracterizado por la presencia de pequeños y pintorescos pueblos con núcleos históricos y un patrimonio notable. Orientada hacia el río Tastavins, esta parte del territorio se distingue por sus paisajes bucólicos y sus temperaturas suaves.

La ruta invita a descubrir lugares que parecen detenidos en el tiempo, donde historia, patrimonio y paisaje se combinan de forma armoniosa, ofreciendo una experiencia pausada y profundamente evocadora.

Herbers y Morella. / Mediterráneo

La ruta del Bergantes

Morella la Vella · Xiva de Morella · Sorita y la Balma · Palanques · Ortells · Villores

El río Bergantes es uno de los más importantes dels Ports y el único de la cuenca valenciana que orienta su curso hacia el Ebro. Desde su nacimiento en el término de Morella, fluye hacia el norte del territorio hasta adentrarse en Aragón, configurando un eje natural alrededor del cual han crecido numerosos pueblos.

A lo largo de su recorrido, el río ha marcado la economía, la historia y la forma de vida de los municipios que lo rodean. La ruta permite descubrir pueblos pequeños con un patrimonio artístico, etnológico e histórico muy auténtico, recorriendo una de las zonas más singulares del norte de la comarca.

Palanques, Sorita y Villores. / Mediterráneo

Las siete rutas ofrecen una forma diferente de conocer els Ports, apostando por un turismo cercano, tranquilo y conectado con el territorio.

Toda la información detallada sobre los itinerarios, municipios y puntos de interés está disponible en www.elsports.es.