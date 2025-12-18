‘National Geographic’ sitúa a dos pueblos de Castellón entre los mejores destinos rurales de España

National Geographic reconoce cada año algunos de los pueblos más encantadores de la España rural, aquellos que destacan por su belleza natural, su patrimonio histórico y la autenticidad de sus tradiciones. Estos destinos ofrecen una experiencia única para los viajeros que buscan escapar del bullicio de las grandes ciudades. En su ránking, top-100, se encuentran pueblos rodeados de montañas, con calles empedradas que parecen sacadas de otro tiempo, donde el arte y la arquitectura local reflejan siglos de historia.

La diversidad geográfica de España se hace presente en estos pequeños rincones, desde los tranquilos valles hasta las costas bañadas por el mar, donde los paisajes invitan a la desconexión y al descanso. Además, la gastronomía local juega un papel fundamental, con platos tradicionales que ofrecen un sabor auténtico de la tierra.

Los pueblos seleccionados por la revista no solo preservan su patrimonio arquitectónico, sino que también fomentan un estilo de vida sostenible, con una fuerte conexión con la naturaleza.

El destino número 1

Tal y como destaca el portal web de National Geographic, la España menos poblada tiene muchas maravillas en miniatura que conviene marcar en el plano de las escapadas. Dos de estos pueblos que aparecen en la lista son de Castellón. Pero antes de saber cuáles son vamos a descubrir el destino que la popular revista ha elegido como número 1.

Se trata de Altea. Ubicada en la Costa Blanca de Alicante, es un pintoresco pueblo que destaca por su belleza y tranquilidad. Su casco antiguo, con calles empedradas y casas blancas, ofrece un encantador contraste con las azules cúpulas de la iglesia de la Virgen del Consuelo. Además de su patrimonio arquitectónico, Altea es famosa por sus impresionantes vistas al mar Mediterráneo y su vibrante vida cultural. Los visitantes disfrutan de su animado paseo marítimo, sus galerías de arte y una deliciosa gastronomía local. Este destino costero, sin duda, es un refugio perfecto para aquellos que buscan escapar del estrés urbano.

Otros destinos destacados del ránking son Cudillero, Cadaqués, Valderrobles, Santillana del Mar, Besalú, Lastres, Pollença, Chinchón, Calella de Palafrugell, Camabados, Comillas, Albarracín, Frigiliana, Hondarribia, Aínsa, Pals y Teguise.

Estos son los dos pueblos de Castellón que aparecen en la lista y la valoración que hace la revista de ellos.

Morella

Panoràmica de Morella. / Mediterráneo

El primero de los dos municipios de la provincia es Morella, que se sitúa en la posición número 44. “Cuando el escritor Vicent Andrés Estellés describió Morella lo hizo con la piedra como motivo central. Aparece insistente entre los versos de Document de Morella haciendo honor a su ubicación a los pies del Parque Natural dels Ports, al promontorio en el cual reposa, a su castillo y a sus impresionantes murallas. Con casi dos kilómetros de baluarte, dieciséis torres y seis portales, no cabe duda de que este pueblo del Maestrazgo es un enclave especial. Ya lo fue para los primeros pobladores que pasaron por aquí y en sus faldas pintaron escenas de caza rindiendo culto a la vida, en lo que hoy son las pinturas rupestres de Morella La Vella. Más tarde, los íberos se asentaron en el cerro, donde se escucha el eco de los romanos y de Hispania, de Al-Andalus y las taifas, de la Corona de Aragón y los templarios, de pugnas dinásticas, revoluciones, invasiones y guerras”, reza la publicación.

“La historia ha construido la Morella actual, en la que el castillo racima a su alrededor un centro histórico donde varias iglesias abren sus puertas al visitante. Descendiendo por las angostas callejuelas, se suceden casas solariegas y palacios entre restaurantes, bares y tiendas antes de alcanzar las murallas, las torres y los portales. El acceso principal al pueblo se hace por las Torres de San Miguel, donde se encuentra una exposición de juegos tradicionales, aunque también se puede entrar por el Portal de San Mateo, el del Rey y el del Consell. Cerca de esta última torre se halla uno de los tesoros mejor guardados de Morella: el Jardín de los Poetas, que homenajea a grandes figuras de la poesía como Vicent Andrés Estellés”, concluye.

Peñíscola sigue reclamando, aún sin éxito, a los ministerios competentes en litoral y patrimonio un plan de acción para proteger el tómbolo. / ALBA BOIX

La localidad aparece en justo en mitad del ránking, en la posición número 50. “Visto desde el mar, el núcleo antiguo de Peñíscola parece un islote. Y lo fue en el pasado, cuando los temporales borraban la estrecha franja de arena que lo conectaba con tierra firme. Desde lo alto de la peña sobre la que se erige la ciudad, el castillo templario domina la bahía de Peñíscola y el horizonte azul. Construida entre 1294 y 1307, esta fortaleza fue la residencia y biblioteca extraordinaria del papa Luna –Benedicto XIII por la Iglesia de Aviñón–, desde 1411 hasta su muerte en 1423”, se destaca en la publicación, que añade: “Al otro lado se abre un núcleo abigarrado de callecitas que desembocan en escaleras o frente al mar y, de vez en cuando, en una placita como la de San Roque o la del Mercado. El paseo de Ronda, en la parte alta de las murallas de la plaza Santa María, ofrece vistas de las playas que abrazan el peñón, la Nord y la Sud. Otro mirador magnífico es el parque de la Artillería, desde el que se contempla toda la bahía. Aquí se ubicaban los cañones de la fortaleza y ahora se extiende un jardín botánico con palmeras, matas de espliego y flora del litoral castellonés”.

Puede consultar el ránking de los 100 mejores pueblos de la España Rural según National Geographic aquí.