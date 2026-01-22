Alcalà de Xivert - Alcossebre: Una apuesta por el turismo sostenible

El mar y la playa son el atractivo más destacado del núcleo costero de Alcossebre, con 12 kilómetros de playas, entre las que se encuentran los arenales urbanos de Las Fuentes, Cargador y Romana junto a la playa del Moro, Manyetes o las calas vírgenes de la Serra d’Irta. Alcossebre lidera, año tras año, la consecución de banderas azules en la comarca del Baix Maestrat ya que a las cuatro banderas en playas se suman la del distintivo en el sendero litoral que une Cargador con Romana.

Alcossebre lidera, año tras año, la consecución de banderas azules en la comarca del Baix Maestrat. / Mediterráneo

Las actividades de turismo náutico se concentran en torno al puerto deportivo de Las Fuentes y, dentro de la promoción de los recursos naturales que lleva a cabo el municipio, las rutas cicloturistas y las rutas senderistas guiadas temáticas que ofrece la Concejalía de Turismo son una garantía para conocer a fondo el potencial natural de la localidad.

Además, durante el año 2026 se van a realizar distintas acciones dedicadas al eclipse solar, con una programación específica.

Un amplio patrimonio cultural

El patrimonio cultural es otro de los pilares del potencial turístico de Alcalà-Alcossebre. Así, a los ya conocidos castillo de Xivert, la ermita de Santa Lucía y Sant Benet --donde puede visitarse un espectacular mirador y el Centro de Interpretación Etnológica--, el campanario más alto de la provincia y la iglesia de San Juan Bautista en el centro histórico de Alcalà, se suma la Casa del Metge, un espacio museístico inaugurado en marzo de 2025 en el que se ha recuperado un edificio emblemático del municipio que albergaba la antigua casa del médico Ricardo Cardona.

La Casa del Metge propone visitas guiadas para conocer sus espacios con audioguías. / Mediterráneo

La planta baja reproduce, con mobiliario y objetos originales, cómo era una consulta y clínica de un médico de principios del siglo XX. En ella se realizan visitas guiadas y el espacio puede visitarse también con audioguía para conocer al detalle su historia.

Además de la oferta deportiva y cultura, a gastronomía también merece una especial atención ya que la localidad del Baix Maestrat cuenta con una importante infraestructura en establecimientos de restauración, con distintos reconocimientos nacionales e internacionales y con la tomata de penjar autóctona como producto clave, que vive su momento más especial con la celebración de la Fira de la Tomata de Penjar durante el mes de octubre. Castelló Ruta de Sabor y también posee la distinción Marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana.

Ubicación estratégica

Alcalà-Alcossebre cuenta con una infraestructura turística con 1.592 plazas hoteleras y 2.234 apartamentos turísticos, a escasos kilómetros del aeropuerto de Castellón y en una ubicación estratégica, entre las provincias de Valencia y de Barcelona.

Es un destino turístico que apuesta por un turismo sostenible, sin masificaciones y con un sinfín de alternativas sin perder nunca la identidad propia del municipio.