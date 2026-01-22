L'Alcora: Cerámica, tradición y experiencias únicas

L’Alcora es un destino ligado a la cerámica, al patrimonio y a una manera de celebrar que forma parte de su identidad. Un municipio que invita a descubrir su historia, su paisaje y su carácter a través de experiencias auténticas y cercanas.

La cerámica es el hilo conductor del relato turístico, con la Real Fábrica del Conde de Aranda como gran referente. De cara al 300º aniversario de su fundación, que se conmemorará en 2027, l’Alcora avanza en su recuperación y puesta en valor como espacio cultural y turístico, reforzando su papel como cuna de la cerámica en la provincia de Castellón y como enclave de referencia a nivel internacional. Este legado se completa con el Museu de la Ceràmica de l’Alcora, las rutas temáticas vinculadas a la tradición cerámica y los murales contemporáneos integrados en el espacio urbano, que convierten el paseo por el municipio en una experiencia visual y cultural.

Festejos locales

Las celebraciones ocupan un lugar destacado en el calendario local. Entre ellas sobresale la Festa del Rotllo, que este año alcanza 270 años de historia. Se trata de una cita singular, celebrada cada Lunes de Pascua con una gran participación popular y para la que el Ayuntamiento impulsa actualmente su declaración como Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Comunitat Valenciana.

La Semana Santa es también uno de los momentos más singulares del año, con la Rompida de la Hora como uno de sus actos más emblemáticos. Un impresionante ritual colectivo en el que el sonido de los tambores inunda las calles, creando una experiencia de gran intensidad emocional, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Rompida de la hora en l'Alcora. / R. D. A.

El visitante encuentra también un valioso patrimonio histórico, con enclaves como el Castillo de l’Alcalatén, junto a un entorno natural que invita a disfrutar del turismo activo y del contacto con la naturaleza. Parajes como San Vicente o San Cristóbal, con sus áreas recreativas, miradores y senderos, o el embalse de l’Alcora, donde es posible practicar actividades al aire libre, refuerzan una propuesta pensada para disfrutar.

Visitas al Castillo de l’Alcalatén. / R. D. A.

Además, l’Alcora invita a recorrer el municipio a pie o a través de rutas señalizadas que combinan patrimonio, paisaje y huella industrial cerámica. La experiencia se completa con la gastronomía de interior, el comercio local y una oferta de servicios cercana, en un entorno acogedor que permite detenerse, mirar y descubrir detalles. En líneas generales, un turismo cercano y con identidad propia como propuesta.