Almenara: Visitas guiadas para ensalzar el patrimonio

Almenara es un destino que sorprende al visitante por la diversidad de sus paisajes y por la riqueza de su patrimonio natural, histórico y cultural. En un mismo término municipal conviven cuatro espacios claramente diferenciados, cada uno con una identidad propia y complementaria, que permiten disfrutar de experiencias ligadas al turismo de naturaleza, la historia y el mar en cualquier época del año. Esta variedad convierte a Almenara en un lugar ideal tanto para estancias tranquilas como para visitas activas y culturales.

El primero de estos espacios es la playa Casablanca, una franja litoral abierta al Mediterráneo que destaca por su carácter sereno y su entorno natural. Es un lugar perfecto para pasear junto al mar, relajarse y disfrutar de la luz, el sonido de las olas y la brisa marina. La amplitud de la playa y su ambiente tranquilo la convierten en un espacio ideal tanto para el descanso como para actividades al aire libre, manteniendo siempre una conexión directa con el paisaje mediterráneo más auténtico.

Playa Casablanca. / Miguel Ángel Sánchez / 5

Muy cerca de la costa se encuentra uno de los grandes tesoros naturales del municipio: els Estanys y la Marjal de Almenara. Este espacio húmedo de gran valor ecológico es uno de los enclaves naturales más importantes de la zona. Su riqueza en flora y fauna, especialmente en aves, lo convierte en un lugar privilegiado para la observación de la naturaleza. Además, sus caminos y senderos permiten recorrer el entorno a pie o en bici, ofreciendo una experiencia tranquila y educativa que ayuda a comprender la estrecha relación histórica entre el agua, la agricultura y el territorio de Almenara.

La zona del Estanys y la Marjal. / Miguel Ángel Sánchez

Viaje al interior

El paisaje cambia progresivamente al dirigirnos hacia el interior y la zona de montaña. Los relieves suaves que rodean el municipio ofrecen miradores naturales desde los que se puede contemplar el conjunto del término municipal, el litoral y la llanura agrícola. Estas rutas y senderos permiten descubrir un entorno natural diferente, marcado por la tranquilidad y las vistas panorámicas. Este espacio está estrechamente vinculado a la historia defensiva del municipio de la Plana Baixa, ya que su posición estratégica fue clave a lo largo de los siglos para el control y la protección del territorio.

La renovada Torre Bivalcadim del Castell d’Almenara es uno de las construcciones que protagonizan las rutas guiadas. / Miguel Ángel Sánchez

El cuarto gran espacio es el núcleo histórico de Almenara, un lugar cargado de identidad y memoria. Sus calles, restos de muralla, elementos patrimoniales y enclaves defensivos permiten al visitante realizar un recorrido por siglos de historia, desde la época medieval hasta el siglo XX. Pasear por este núcleo es comprender la evolución urbana, social y cultural del municipio, así como su importancia histórica en distintos periodos.

Más oferta para los visitantes

Este año, Almenara refuerza de manera decidida su apuesta por las visitas guiadas como herramienta para poner en valor todo este patrimonio. A lo largo de todos los meses del año se ofrecerán propuestas que recorrerán estos cuatro grandes espacios del municipio. La gran novedad serán las visitas guiadas al núcleo histórico, que comenzarán próximamente y se sumarán a las ya consolidadas visitas al Conjunt Memorial de Darrere del Castell - Línea XYZ, a las del Castell y la Torre Bivalcadim, así como a las rutas interpretativas por els Estanys y la Marjal. Todas estas visitas son gratuitas y requieren inscripción previa, facilitando así el acceso a vecinos y visitantes.

La oferta se completa con el Museu del Molí d’Arròs, que pone en valor la memoria agrícola e industrial de Almenara a través de visitas guiadas y exposiciones. A ello se suman el Centre d’Interpretació de la Línea XYZ, que permite conocer en profundidad este importante episodio histórico, y el Aula de la Natura, orientada a la educación ambiental.