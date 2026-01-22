Benicàssim: Un destino familiar

Benicàssim consolida su posición como uno de los destinos familiares más completos del Mediterráneo, un modelo turístico que se ha convertido en eje clave de su desarrollo económico y social.

En Fitur 2026, el municipio se presenta bajo el lema Vive un Benicàssim muy vivo, durante todo el año, destacando una oferta pensada para familias que buscan experiencias seguras, variadas y de calidad más allá de la estacionalidad.

Benicàssim ofrece más de seis kilómetros de playas de arena fina, todas ellas certificadas con Bandera Azul. / @borjanowak_037

El turismo familiar se ha revelado como un segmento esencial por su capacidad de generar estancias más largas, un consumo diversificado y una fidelización duradera del visitante.

En este contexto, Benicàssim ofrece más de seis kilómetros de playas de arena fina, todas ellas certificadas con Bandera Azul, servicios de accesibilidad y propuestas de ocio adaptadas a todas las edades, desde zonas de juegos hasta bibliotecas del mar.

Patrimonio histórico y cultural

A esta oferta se suma un patrimonio histórico y cultural convertido en recurso educativo y experiencial. La Ruta de las Villas, la Torre de Sant Vicent o el Desert de les Palmes permiten descubrir la historia y el entorno natural del municipio de forma didáctica, fomentando un turismo que combina aprendizaje, sostenibilidad y disfrute compartido.

El programa Benicàssim Kids completa la oferta turística. / Mediterráneo

Además, la programación de eventos y festivales infantiles refuerza este posicionamiento. Iniciativas como Imagina Benicàssim, Torre a la Vista o el programa Benicàssim Kids evidencian una planificación continuada que trasciende la temporada estival y dinamiza el destino durante todo el año.

Más oferta

Rutas cicloturísticas, la Vía Verde, parques de ocio, instalaciones deportivas y espacios naturales completan una propuesta integral que responde a las nuevas demandas del viajero familiar.

Benicàssim demuestra así que apostar por el turismo en familia no solo mejora la experiencia del visitante, sino que contribuye a un modelo turístico más equilibrado, sostenible y competitivo.

Además, el área de Turismo del Ayuntamiento trabaja de forma coordinada con el sector empresarial y los agentes turísticos locales para adaptar alojamientos, restauración y servicios a las necesidades específicas de las familias, adheridos la red de turismo familiar Tour&Kids que acredita una oferta especializada y adaptada para las familias, una iniciativa que refuerza la calidad del destino, mejora la competitividad del tejido económico local y consolida a Benicàssim como un referente.