Burriana: El encanto de una ‘Ciudad Bimilenaria’
La cultura, un patrimonio excepcional y su oferta de turismo activo inigualable reflejan la evolución y el encanto de la ciudad
Burriana refuerza en Fitur su identidad como Ciudad Bimilenaria y destino activo todo el año. El municipio presenta una estrategia turística basada en la historia, la diversificación de públicos y un modelo de crecimiento sostenible alineado con su proyecto de ciudad.
Burriana acude con una estrategia turística definida y coherente que se articula en torno a su identidad histórica bajo el concepto Burriana, Ciudad Bimilenaria, una propuesta que entiende el pasado como un valor activo que se proyecta sobre el presente y el futuro, reforzando una imagen sólida y reconocible dentro del panorama turístico provincial.
La planificación turística se apoya en el análisis del comportamiento del visitante, el conocimiento del territorio y en la apuesta por la diversificación de productos y la segmentación de públicos. Este trabajo tendrá continuidad con la redacción del Plan Estratégico de Turismo 2026-2030, actualmente en fase de diseño, que marcará la hoja de ruta.
La cultura vertebra el relato turístico a través de un patrimonio excepcional que refleja la evolución de la ciudad. El visitante puede viajar desde el siglo IV, a través de la villa romana de Sant Gregori, el gótico de la Basílica de El Salvador, hasta el esplendor de la Ruta del Modernismo, de riqueza arquitectónica única.
Este entorno se complementa con una oferta de turismo activo inigualable. Las playas del Arenal y la Malvarrosa se erigen como escenarios idóneos para la vela, el piragüismo y el paddle surf , y la ciudad apuesta por la preservación de espacios tan queridos como el paraje natural del Clot, un oasis de biodiversidad junto al mar. En cuanto a gastronomía, Burriana presume de productos autóctonos como el coent, un embutido artesanal con sello propio, y la Clemenules, reina de los cítricos. La cocina marinera de la lonja local, los arroces y las jornadas gastronómicas completan una oferta que seduce por su autenticidad.
Las fiestas
En el calendario festivo, las Fallas, Fiesta de Interés Turístico Autonómico, son el gran reclamo de marzo, junto a la tradición de Sant Blai y la Misericòrdia. El turismo de eventos se consolida además con el impacto internacional del Arenal Sound, que sitúa a la ciudad en la vanguardia del turismo de festivales.
Los últimos datos de la plataforma Smart Tourism de la Conselleria de Turismo revelan que Burriana lidera el crecimiento de la demanda turística en la provincia con un incremento del 30% respecto al año anterior. El turismo internacional ya representa cerca del 25% del total, con 50.000 visitantes extranjeros y un destacado crecimiento del mercado francés, además de la consolidación de Reino Unido, Alemania e Italia.
Aumentan también las pernoctaciones y la estancia media, especialmente entre el visitante internacional, y se refuerza la desestacionalización con crecimientos en meses como abril y junio. Burriana es, además, el único destino provincial donde crece el turismo interprovincial y uno de los pocos que gana visitantes procedentes de Madrid.
Burriana se presenta como una ciudad con historia y con proyecto.
