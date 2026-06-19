El nuevo latido del Rooftop Lifestyle en la Comunitat Valenciana

La Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec) ha lanzado la ruta Rooftops de los hoteles de la Comunitat Valenciana, una propuesta que invita a vivir el ocio y el viaje desde una perspectiva inédita y en las alturas. Esta iniciativa une la hospitalidad prémium con la alta coctelería y la gastronomía sofisticada para crear auténticos oasis de desconexión. Es una experiencia diseñada tanto para el viajero exclusivo como para el residente local que busca huir del bullicio urbano. En este contexto, la provincia de Castellón se consolida como el nuevo mapa del ocio elevado, alejándose de masificaciones y ofreciendo escenarios donde el buen ambiente y el horizonte se funden.

Hosbec lanza una propuesta que invita a vivir el ocio y el viaje en las alturas. / Mediterráneo

Las propuestas para este Rooftop Lifestyle son: