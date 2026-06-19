El nuevo latido del Rooftop Lifestyle en la Comunitat Valenciana
Hosbec lanza una propuesta que invita a vivir el ocio y el viaje en las alturas, desde una perspectiva inédita y en la que Castellón se consolida en el mapa
R. E.
La Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec) ha lanzado la ruta Rooftops de los hoteles de la Comunitat Valenciana, una propuesta que invita a vivir el ocio y el viaje desde una perspectiva inédita y en las alturas. Esta iniciativa une la hospitalidad prémium con la alta coctelería y la gastronomía sofisticada para crear auténticos oasis de desconexión. Es una experiencia diseñada tanto para el viajero exclusivo como para el residente local que busca huir del bullicio urbano. En este contexto, la provincia de Castellón se consolida como el nuevo mapa del ocio elevado, alejándose de masificaciones y ofreciendo escenarios donde el buen ambiente y el horizonte se funden.
Las propuestas para este Rooftop Lifestyle son:
- Vinaròs-Pura Vida (Hotel RH Vinaròs Playa). Se trata de un espacio de ambiente relajado que evoca frescura mediterránea, especializado en coctelería de trago largo, ideal para disfrutar de la brisa marina en compañía de amigos.
- Peñíscola-Chill Out Portocristo (Hotel RH Portocristo). Un refugio íntimo y de líneas depuradas, perfecto para saborear destilados premium con vistas místicas a la silueta del castillo medieval.
- Peñíscola-Rooftop (Hotel RH Don Carlos). Un diseño vanguardista con una espectacular estructura acristalada que protege del viento y regala panorámicas de360º.
- Orpesa-Skygardens Rooftop (Magic World). Pura energía en un espacio audaz con vegetación aérea, perfecto para disfrutar de música en vivo y una mixología colorida e internacional.
- Orpesa-Elyseum Sky Bar (Pontiana Thalasso Hotel). El contrapunto enfocado en el silencio sofisticado y el bienestar, ofreciendo coctelería botánica e infusiones frías frente al mar.
- Benicàssim-Rooftop (Hotel Intelier Azor). Una esperada apertura prevista para diciembre de 2026 que promete revolucionar las tardes de la zona, fusionando el mítico tardeo con vanguardia, diseño y productos de proximidad.
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