La Vall d’Uixó recupera el Poblat de Sant Josep

El Poblat de Sant Josep de la Vall d'Uixó ha vuelto a abrirse a la ciudadanía. La edición especial de la Nit dels Ibers celebrada el pasado viernes 24 de julio presentó el resultado de un proyecto de investigación, conservación y puesta en valor que ha supuesto una inversión cercana a 1,9 millones de euros, financiada con cargo a las ayudas para la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico con uso turístico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-NextGenerationEU.

La actuación ha permitido continuar las excavaciones, consolidar las estructuras descubiertas y acondicionar el recinto para la visita pública. El yacimiento dispone ahora de un espacio de recepción y de recursos de musealización:

reproducciones de piezas arqueológicas,

una plataforma web,

una audioguía y

materiales didácticos y divulgativos.

El programa de visitas guiadas de verano ya permite recorrer el enclave que volvió a acoger la Nit dels Ibers el pasado 8 de agosto.

Visita guiada al Poblat de Sant Josep. / Mediterráneo

Documentación

Las campañas han documentado una ocupación continuada desde la Primera Edad del Hierro, en el siglo VIII antes de Cristo, hasta el siglo X. Destacan nuevos elementos del sistema defensivo del poblado ibérico y una alquería andalusí del siglo X, la primera documentada arqueológicamente en el término municipal. Sant Josep es uno de los pocos yacimientos excavados en extensión, lo que permite interpretar el asentamiento en su conjunto y acercar al visitante a casi dos mil años de historia.

La recuperación del poblado no es únicamente una intervención científica. Forma parte de una estrategia municipal para diversificar la oferta turística, prolongar la estancia de los visitantes y favorecer un impacto económico local. El Camí de l’Aigua conecta el enclave con les Coves de Sant Josep, el Museu Arqueològic Municipal en la Fàbrica de la Llum y otros recursos patrimoniales. Investigación, conservación y turismo avanzan en uno de los espacios de mayor valor histórico e identitario de la ciudad.

La Fàbrica de la Llum

Ese recorrido por la memoria local tiene una nueva puerta de entrada. El miércoles 22 de julio abrió la nueva sede del Museu Arqueològic Municipal en la Fàbrica de la Llum, una central eléctrica del barrio del Roser recuperada como espacio cultural. La intervención, financiada también con fondos Next Generation EU, ha supuesto 640.000 euros y ha habilitado 250 metros cuadrados de exposición.

La Fàbrica de la Llum, en la Vall d'Uixó. / Mediterráneo

La ciudad recupera así un edificio de su patrimonio industrial y una institución que abrió en 1984 y cerró su exposición permanente en 1995 por las deficiencias estructurales de la Caseta dels Mestres. Durante estos treinta años, el museo mantuvo las tareas de conservación e investigación de sus fondos. La jornada de puertas abiertas del pasado jueves han materializado su regreso a la vida pública.

Inauguración de la Fàbrica de la Llum, en la Vall d'Uixó. / Mediterráneo

Recorrido

El nuevo recorrido explica la evolución de la Vall d’Uixó desde el Paleolítico hasta la actualidad con piezas de los yacimientos del municipio y la comarca. A la sede se suma el laboratorio y almacén arqueológico incorporado, donde pueden estudiarse tanto los fondos como los materiales recuperados en Sant Josep. Por primera vez en décadas, el museo vuelve a disponer de los espacios necesarios para sus funciones divulgativas.

Cada pieza continúa aportando información después de su excavación, de ahí la importancia de unas instalaciones que garanticen nuevo conocimiento y la protección del patrimonio para las futuras generaciones.

Centro de interpretación

El museo actúa como centro de interpretación y ofrece las claves para comprender el Poblat de Sant Josep, la Torre de Benissahat, el patrimonio industrial y los demás espacios históricos.

La Fàbrica de la Llum, en la Vall d'Uixó. / Mediterráneo

Su recuperación se integra en una estrategia que incluye la adquisición y rehabilitación de la Torre de Benissahat, donde entrará próximamente en servicio una nueva Tourist Info, y la redacción del Catálogo de Protecciones. Con el poblado renovado y el museo abierto, la Vall d’Uixó refuerza una oferta cultural y turística basada en su identidad, capaz de conservar la memoria colectiva y convertirla en una oportunidad de conocimiento, visita y dinamización sostenible.

Red de senderos oficiales. / Mediterráneo

Red de senderos oficiales La Vall d’Uixó cuenta con una importante red de senderos, entre ellos destacan dos senderos homologados de pequeño recorrido: PR-V-164 (que atraviesa torres musulmanas) y PR-V-241 (que asciende a la emblemática cima de Pipa).

El recorrido del Camí de l’Aigua. / Mediterráneo

El recorrido del Camí de l’Aigua El Camí de l’Aigua es una ruta urbana que permite descubrir el patrimonio histórico de la Vall d’Uixó a tu propio ritmo, siguiendo el trazado de la antigua acequia que nace en la salida de Coves de Sant Josep.

Visita les Coves de Sant Josep. / Mediterráneo

Visita a les Coves de Sant Josep Les Coves de Sant Josep alberga uno de los ríos subterráneos navegables más largos de Europa y ofrece al visitante la experiencia de descubrir, sala a sala, un paisaje único que el agua ha ido moldeado a lo largo de miles de años.

Les Penyes en Festes desde 1982. / Mònica Mira