Els Estanys, el gran tesoro natural de Almenara

En el extremo sur de la provincia de Castellón, entre las primeras estribaciones de la Serra d’Espadà y el Mediterráneo, Almenara conserva uno de los humedales de mayor valor natural de la costa valenciana: la Marjal d’Almenara. En su interior se encuentran Els Estanys, tres lagunas de agua dulce alimentadas por las aguas subterráneas que llegan desde la sierra y afloran a través de manantiales. El resultado es un paisaje singular en el que el agua, la vegetación y la fauna construyen uno de sus grandes atractivos naturales.

La dimensión del espacio ayuda a entender su importancia. La Marjal d’Almenara se extiende por cerca de 1.500 hectáreas y reúne una gran variedad de ambientes: lagunas, zonas inundadas, marismas, juncales, saladares, dunas, canales y acequias. Y ahí Els Estanys, incluidos en la Lista Ramsar de Humedales de Importancia Internacional, constituyen uno de sus principales puntos de interés por su relevancia ecológica tal y como se recoge en la Red Natura 2000.

Els Estanys de Almenara. / Mediterráneo

Pero el atractivo de Els Estanys no se limita al paisaje. Es también un espacio privilegiado para la observación de aves, con presencia de especies residentes, migratorias y nidificantes, además de una notable diversidad de peces, anfibios y otros animales. En el entorno sobreviven especies de especial interés para la conservación, entre ellas el samaruc, un pez endémico de la Comunitat Valenciana. La vegetación también aporta personalidad al paisaje, con especies propias de los ambientes húmedos y una flora de gran valor.

La mejor manera de acercarse a este entorno es caminar. La ruta de Els Estanys permite recorrer las lagunas y descubrir, a través de sus diferentes puntos de observación, la riqueza natural de la marjal. Uno de los lugares destacados es la Penya de l’Estany, una pequeña elevación desde la que se obtiene una panorámica del humedal y donde, además, se han localizado restos arqueológicos que evidencian la presencia humana en este territorio desde hace siglos. El paisaje natural se convierte así también en una ventana a la historia.

Josué Sáez

Naturaleza e historia

Y es que el pasado de Almenara está estrechamente ligado a su privilegiada ubicación. Sobre el casco urbano se alzan los restos de su castillo y las torres vigía conocidas como L’Agüelet y L’Agüeleta, desde donde se domina una amplia panorámica de la localidad y de la Plana Baixa. El patrimonio histórico se completa con la iglesia de los Santos Juanes, el antiguo recinto amurallado, el Museo de Santa Genoveva Torres, el Molí d’Arròs y el Centro de Interpretación de la Línea XYZ.

La visita puede continuar hasta el Mediterráneo. A pocos minutos de Els Estanys se encuentra la playa Casablanca, un amplio tramo litoral de más de 2,6 kilómetros que combina arena y cantos rodados y conserva una zona dunar de interés natural. Sus aguas y sus servicios la convierten en uno de los principales reclamos turísticos del municipio, mientras que su proximidad a las lagunas permite plantear en una misma escapada naturaleza de agua dulce y paisaje marítimo.

Entre la marjal y el mar, Almenara ofrece así una propuesta turística basada en la diversidad. Una localidad donde es posible comenzar la jornada observando aves junto a una laguna, continuar descubriendo vestigios de distintas épocas y terminar frente al Mediterráneo. Un recorrido en el que naturaleza, patrimonio y paisaje convierten a Almenara en un destino para disfrutar sin prisas.