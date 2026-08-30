TURISMO | La Entrada de Segorbe, un espectáculo sin igual

Emoción, velocidad, tradición y belleza son las características que envuelven el momento mágico en el que suenan las dos en punto en el campanario de Segorbe y la manada arropada por los caballistas cabalga sin igual hasta la plaza de la Cueva Santa.

La fiesta de la Entrada de Toros y Caballos se trata de un evento único cuya intensidad resulta difícil de llegar a describir con palabras. Con la duración de apenas un minuto al día, la Entrada congrega a alrededor de 150.000 personas a la semana cada año, muchas conocedoras de su grandeza y muchas otras que quieren vivir la Entrada y sin duda repiten la experiencia.

La Entrada de Segorbe se remonta al siglo XIV y se celebra la segunda semana de septiembre, de lunes a domingo, todos los días a las dos en punto de la tarde. Se trata de una carrera muy rápida, donde hay un respeto absoluto por los animales. Participan seis toros y alrededor de una docena de caballos guiados por expertos jinetes que encauzan la manada a lo largo de la calle principal de la población, calle Colón, atestada de gente expectante de ver pasar la manada.

Sin barreras, es el público que abarrota la calle, quien abre y cierra el paso a la manada produciendo un evento espectacular y único en el mundo. Por algo la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe fue declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional en diciembre de 2005 y Bien de Interés Cultural en febrero del 2011.

Tan solo en un año, la semana de festejos taurinos recibe una cantidad aproximada de 20.000 personas diarias. Un público que la ciudad año tras año recibe con los brazos abiertos y con muchas ganas de que viva su fiesta, con la certeza de que les va a encantar.

El idílico paraje de Sopeña

Cada año, la semana taurina escribe un gran capítulo en el libro de Segorbe, lleno de grandes momentos, pues se disfruta de unas grandes fiestas extraordinarias para todos los públicos. Desde media mañana, cientos de personas aguardan en el idílico paraje de Sopeña para ver el inicio de este espectáculo, menos conocido pero realmente especial y que todo visitante debe acudir a conocer. Se trata de la Tría y la Subida por el Rialé. En el paraje del Río Palancia, se vive la Tría de los animales que van a ascender libres, en manada, en silencio y con respeto, sin la compañía de los caballistas. Cientos de personas esperan al ganado, junto a la imponente Muralla Medieval segorbina, que avanza hasta el toril, donde comenzará la reconocida Entrada.

Tras los pasos de la manada, que recorre el casco antiguo de la ciudad, a las dos en punto, con el sonido de la carcasa, comienza la Entrada en la calle del Argén. Es en la plaza de los Mesones donde aguardan los jinetes y sus caballos, que recogen con destreza y audacia a los toros en una estampa conocida como “la reunión”, para seguidamente iniciar la carrera en perfecta armonía.

Continuando por la calle Colón hacia la plaza de la Cueva Santa se vive la multitudinaria y popular Entrada de Toros y Caballos de Segorbe, que a galope discurre por un recorrido de unos 500 metros ocupados por una gran masa de público que se abre y cierra al paso intrépido de toros y caballistas, formando pasillo y barrera al mismo tiempo, que es conocido por su parecido a ‘una cremellara’.

Una Entrada en una edición anterior. / Isaac Ferrera

Al final la calle Colón se alcanza el final de la carrera, en la plaza donde las reses son guardadas en el corral. Una plaza sin equivalentes en ningún lugar, por su carácter tradicional y especial, con forma triangular y compuesta en gran parte por barrotes y escaleras de madera.

Desfile de caballistas

Con la manada en este significativo lugar, alcanzada la meta, el evento da paso al emotivo desfile de los experimentados y valientes caballistas, que vuelven sobre sus pasos a galope, en sentido contrario a la carrera, entre aplausos y ovaciones, agasajados por el público que les muestra su admiración.

Para entender y vivir la fiesta casi en primera persona, en cualquier otro momento del año, es parada obligada visitar el Centro de Interpretación de la misma fiesta, situado en la oficina de turismo. Aún habiendo asistido a esta gran aproximación a todo lo que conlleva el evento, desde su inicio a orillas del río con la Tría, hasta su llegada a la plaza, es ineludible visitar la verdadera sensación de ver un espectáculo único en el mundo, la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe.