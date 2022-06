Peñíscola ha estado preparándose para ofrecer lo mejor de sí misma a todos aquellos que la eligen cada año como destino vacacional. De hecho, el pasado sábado festejó la entrada del verano con un espectáculo de fuego, música y pirotecnia a cargo de la compañía Xarxa Teatre.

Un año más, además de sus atractivos patrimoniales, históricos y culturales, la Ciudad en el Mar cuenta con una amplia programación de ocio para todos los públicos.

El entorno privilegiado de su ciudadela antigua invita a visitarla y recorrerla de mil y una formas, siendo una de ellas la visita guiada. De modo totalmente gratuito y en grupo, los visitantes pueden realizar distintas rutas temáticas por el casco antiguo. Un guía acompañante muestra a los participantes los puntos más emblemáticos, con recorridos diarios que tienen como punto de partida la Tourist Info del paseo Marítimo. Para realizar este tour guiado solo hay que inscribirse en la oficina turística y escoger el tipo de ruta (histórica, de cine, nocturna, marinera o por la Sierra de Irta).

Una de las novedades que incorpora Peñíscola a su programación en esta temporada estival son las Verbenas en la calle. El responsable de la concejalía de Fiestas, Ramón Simó, anunció que esta actividad se llevará a cabo todos los viernes de julio y agosto. Cada semana se desarrollará en un punto de la población y próximamente se concretarán las ubicaciones de cada una.

Grandes citas

El municipio se convertirá de nuevo en el escenario de grandes citas culturales. La XV edición del Festival de Teatre al Carrer comenzará el 7 de julio y se desarrollará todos los miércoles hasta final de agosto. A él se suman el Festival Internacional de Jazz, el de Música Antigua y Barroca, el de Teatro Clásico o el de Guitarra de Hondarribia. Además de ellos, Peñíscola acogerá también el Street Jazz Weekend o el Rocart. Además, la localidad recuperará el esperado y multitudinario espectáculo piromusical con motivo del Festival Internacional de Música Antigua y Barroca, el martes, 2 de agosto, a las 23.59 h. en la playa Norte.

Uno de las grandes citas sonoras arranca este miércoles. El Peñíscola From Stage dará el pistoletazo de salida esta noche con la actuación de Farruquito y Victoria Amador en el recinto portuario. En total, el festival contará con nueve conciertos a orillas del Mediterráneo y un cartel variado para todos los públicos. En la Noche de San Juan, Peñíscola acogerá el espectáculo cómico de Estirando el chicle. Miguel Ríos y The Black Betty Trio llenarán el escenario de rock el 24 de junio, mientras que el sábado 25 lo harán Cris MJ y Fabbio, con la primera Beach Party de esta edición. El 26 de junio llegará el momento del heavy, con Barón Rojo, y el 27 de la danza fusión, con Mayumana. Peñíscola entrará en el mes de julio con el espectáculo infantil de Luli Pampín y continuará el día 2 con la segunda Beach Party a cargo de Los Suruba y Silicone Soul. La edición 2022 del From Stage concluirá el 3 de julio con Estrella Morente sobre el escenario.

Playas accesibles

Peñíscola cuenta ya con servicio de baño adaptado en sus dos playas urbanas. Esta es una asistencia que contaba con una gran demanda en la playa Norte y esta misma semana se puso en marcha el Punto Accesible de la playa Sur, un espacio con 50 metros cuadrados de tarima de madera accesible y una estructura de pérgola de madera de 75 metros cuadrados de sombraje.

El módulo adaptado de 25 metros cuadrados, consta de tres zonas separadas y delimitadas: un vestuario con taquillas, una ducha adaptada con termo de agua caliente y un baño con lavabo adaptado.