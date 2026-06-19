El parque acuático Aquarama de Benicàssim estrena temporada con una de las novedades más familiares. Se trata de Chiquilandia, una nueva zona acuática diseñada para bebés y niños y niñas de muy corta edad.

El espacio ocupa el lugar de la anterior zona infantil, aunque incorpora más elementos de juego y una propuesta mucho más completa para disfrutar del agua en familia. Cuenta con juegos interactivos, chorros de agua y pequeñas atracciones adaptadas a la primera infancia.

Aquarama refuerza su apuesta por el ocio familiar con el espacio Chiquilandia. / Eva Bellido

Además, la nueva área ofrece a los bebés una experiencia acuática pensada específicamente para su edad, en un entorno seguro donde pueden disfrutar junto a sus familias. Hasta ahora, la principal referencia infantil del recinto era la Cala Pirata, orientada a niños algo mayores y que precisamente se renovó por completo el pasado año. Con esta incorporación, el parque amplía su oferta para las familias con bebés y refuerza su apuesta por ofrecer propuestas adaptadas a todas las edades.

Atracciones emblemáticas

El estreno de esta zona llega en una temporada especialmente simbólica para Aquarama, que cumple 40 años como uno de los grandes referentes del ocio familiar de la Comunitat Valenciana. El parque mantiene además algunas de sus atracciones más emblemáticas, como El Salto del Diablo, Space Shot, WOW o Twin Twister, junto a amplias zonas de descanso y espacios destinados al público infantil.

Renovación gastronómica

La temporada llega también acompañada de una renovación de la oferta gastronómica, con espacios como La Burguesa, especializada en hamburguesas; La Tasqueta, con tapas y bocadillos, o El Chiringuito, dedicado a los hot dogs y granizados. A ello se suman otros puntos de restauración repartidos por el recinto para quienes pasan toda la jornada en el parque.

Parque acuático Aquarama de Benicàssim. / Toni Losas

Además, el parque mantiene opciones adaptadas a diferentes necesidades alimentarias, con propuestas como el buffet La Comilona, que ofrece menú del día con opción sin gluten. La renovación se completa con Gofrola, la gofrería de Bartola, y con una ventana exterior que permite comprar los clásicos gofres del parque sin acceder al recinto.

Servicios

El parque acuático ofrece una amplia variedad de servicios pensados para garantizar la comodidad y el disfrute de todos sus visitantes durante toda la jornada. Entre ellos, dispone de servicio de consigna y taquillas donde guardar de forma segura los objetos personales mientras se disfrutan de las atracciones.

Parque acuático Aquarama de Benicàssim. / Toni Losas

Además, cuenta con atención sanitaria en enfermería, sillas anfibias, zonas de vestuarios y duchas para mayor comodidad, así como amplias áreas de aparcamiento gratuito. Para completar la experiencia, el parque incluye zonas de descanso con tumbonas y áreas pensadas para el relax, todo ello en un entorno diseñado para disfrutar en familia o con amigos.

Con más de 45.000 metros cuadrados y más de 20 atracciones, Aquarama arranca así una nueva campaña estival con la previsión de recibir a miles de visitantes durante los próximos meses.