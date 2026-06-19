Benicàssim, un destino para disfrutar de infinitas propuestas

A pocos días del inicio del verano, Benicàssim está preparada para recibir a los miles de turistas que la eligen cada año para disfrutar de sus vacaciones. Este destino mediterráneo combina playa, montaña, gastronomía, festivales y una completa programación cultural y familiar, consolidándose como un lugar con multitud de razones para volver.

Las opciones se multiplican, en diferentes localizaciones de Benicàssim, con actividades para todos. / Eva Bellido

Sus cinco playas suman cerca de siete kilómetros de litoral, en el que cada detalle está pensado para el bienestar de quienes las disfrutan. La accesibilidad se ha convertido en una de las principales apuestas municipales y, este verano, Benicàssim ha triplicado las horas de servicio de baño asistido, que estará operativo durante todo el horario de socorrismo, de 11.00 a 20.00 h, con personal especializado y equipamiento adaptado para facilitar el acceso al mar a personas con movilidad reducida.

Con esta medida, la localidad refuerza su posición como referente en accesibilidad y turismo inclusivo en la Comunitat Valenciana, impulsando un modelo de litoral moderno, seguro y adaptado a las necesidades de todas las personas.

Servicio de baño asistido El servicio de baño asistido permanecerá activo con el siguiente horario: Hasta el 30 de agosto: de 11.00 a 20.00 horas

Hasta el 15 de septiembre: de 11.00 a 19.00 horas

Playas: Heliópolis, Els Terrers, Torre Sant Vicent, Almadraba y Voramar.

Bandera azul

Las cinco playas de Benicàssim, distinguidas con bandera azul, sitúan al municipio entre los referentes de la provincia de Castellón en calidad, seguridad, sostenibilidad y accesibilidad. Además, la oferta de servicios del litoral ha crecido un 35 % en los últimos cinco años y cuenta actualmente con dos bibliotecas del mar (situadas en la playa Heliópolis y en Villa Ana), siete chiringuitos, ocho puntos de sombrillas y hamacas, tres espacios de masajes, dos quioscos, una base náutica y tres puntos de alquiler de embarcaciones.

Festivales

Para acompañar estas semanas de vacaciones, el Ayuntamiento ha diseñado una amplia programación para todos los públicos durante julio y agosto. El calendario combina grandes citas musicales:

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB), del 16 al 18 de julio

Rototom Sunsplash, del 16 al 23 de agosto

Festival de Música Sacra en el Desert de les Palmes, del 22 al 26 de julio,

en el Desert de les Palmes, del 22 al 26 de julio, Festival de Ópera, del 1 al 9 de agosto, dedicado este año a la cultura mexicana.

Calendario completo

La programación estival tendrá como protagonistas a la cultura, la música, el humor y el deporte. Entre las propuestas destaca el ciclo Entre Libros, que reunirá cada lunes en Villa Ana a reconocidos autores para compartir recomendaciones y experiencias literarias con el público. También regresan los Contacontes a la Mar, el Festival de Teatro con Buen Humor, el Festival de Teatro y Biblioteca del Mar para público familiar y una extensa programación cinematográfica que se desarrollará durante prácticamente todo el verano en diferentes espacios del municipio.

Las opciones se multiplican, en diferentes localizaciones de Benicàssim, con actividades para todos. / Eva Bellido

El público familiar podrá disfrutar además de Benicàssim Kids, una propuesta renovada en la que niños y niñas se convierten en exploradores a través de una gincana que recorrerá lugares emblemáticos como la Torre Sant Vicent o la plaza del Trenet.

Los aficionados al deporte tendrán además a su disposición actividades gratuitas y sin inscripción previa, en la playa, en horarios en los que se registra menor calor, a las 8.00 y a las 20.00 horas. La programación incluye sesiones de Body Tonic, Aquagym, Ritmofit, Stretching y GAP.

Julio contará además con la celebración de la tradicional Cita con la Danza, que reunirá a jóvenes bailarines valencianos y europeos junto a profesionales de compañías internacionales, el 15 de julio, así como con el Festival de Magia Imagina, que se desarrollará del 20 al 26 de julio.

Asimismo, agosto arrancará con el Festival de Habaneras, el día 1, en el Anfiteatro Pepe Falomir, y del 11 al 15 de agosto se celebrará Cordes a la Mar. El verano cultural concluirá con el Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega, uno de los concursos guitarrísticos más prestigiosos y longevos del mundo.

En definitiva, Benicàssim se consolida, un verano más, como uno de los destinos turísticos más completos del Mediterráneo, rubricando su condición de municipio capaz de combinar naturaleza, playas de calidad, accesibilidad, cultura, deporte y grandes eventos, en una experiencia única para todos los públicos, invitando a visitantes y residentes a disfrutar de un verano lleno de propuestas y motivos para regresar.