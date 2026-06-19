Burriana ofrece paseos fluviales por el paraje natural del Clot

El verano encuentra en Burriana uno de sus destinos más completos. La ciudad combina playas urbanas, espacios naturales de gran valor ecológico, patrimonio histórico, gastronomía mediterránea y una intensa agenda de actividades que convierten cada jornada estival en una oportunidad para descubrir nuevos rincones y experiencias, tanto para visitantes como vecinos.

Las playas del Arenal y la Malvarrosa vuelven a ser el principal punto de encuentro. Sus amplios arenales, los servicios disponibles, la oferta hostelera y los espacios destinados al deporte y al ocio familiar convierten el litoral en uno de los grandes reclamos. A ello se suma el Clot de la Mare de Déu, un paraje natural singular a pocos metros del Mediterráneo.

Legado patrimonial

Más allá del mar, Burriana conserva un importante legado patrimonial ligado a la época de esplendor del comercio de la naranja donde el modernismo sigue presente en numerosos edificios de la ciudad. La concejala de Turismo, Noelia Peris, destaca que «Burriana tiene la suerte de reunir en un mismo destino playas, naturaleza, patrimonio, gastronomía y una programación muy amplia para todos los públicos».

Burriana tiene la suerte de reunir en un mismo destino playas, naturaleza, patrimonio, gastronomía y una programación muy amplia para todos los públicos» Noelia Peris — Concejala de Turismo

Añade que «queremos que quien nos visite encuentre propuestas para disfrutar durante todo el día y descubra todo lo que puede ofrecer nuestra ciudad más allá del sol y la playa». Todas las actividades son gratuitas, aunque algunas requieren inscripción previa por las limitación de plazas a través de la web visitesguiades.burriana.es.

A la fresqueta

Durante todo el mes de julio, el ciclo de artes escénicas A la Fresqueta volverá a llenar de actividad la Torre del Mar. Cada viernes a las 22.30 horas, este emblemático espacio junto al mar acogerá espectáculos gratuitos al aire libre. El 3 de julio actuará el humorista Pablo de los Reyes; el 10 de julio tendrá lugar el concierto de clausura de la Setmana Musical del Centre Municipal de les Arts; el 17 de julio llegará el espectáculo de música y comedia de Álex Martínez, y el 24 de julio será el turno del hipnotista Jeff Toussaint con El Hipnotista 2.

Vecinos y visitantes podrán conocer el Clot desde una perspectiva diferente. / Isabel Calpe

Deporte

El deporte y las actividades saludables también tendrán un papel protagonista. Todos los martes de julio, de 11.00 a 12.00 horas, se celebrarán sesiones de aquagym en la playa del Arenal, con punto de encuentro en la caseta de socorrismo. Además, los martes y viernes, de 19.00 a 20.00 horas, las redes de vóley playa del Arenal acogerán actividades deportivas abiertas al público y los miércoles, de 19.00 a 20.00 horas, junto al chiringuito Playa Carmela baile sénior.

Cine y paseos fluviales

Las noches de verano también tendrán su espacio reservado gracias al cine al aire libre. Todos los jueves de julio, la playa de la Malvarrosa se transformará en una gran sala de proyección junto al merendero Manolo. Las sesiones comenzarán a las 21.00 horas, salvo la última de ellas, prevista a las 22.00 horas. Los sábados por la mañana, entre las 10.00 y las 11.30 horas, se organizarán jornadas de remo en la rampa situada frente a las Escoles de la Mar. Además, durante todos los sábados y domingos del mes, el Clot de la Mare de Déu ofrecerá paseos fluviales guiados con salidas a las 19.00 y las 19.30 horas desde el embarcadero del paraje.

La programación incorpora también diversas actividades especiales. El 4 de julio se celebrará la travesía Kayaktella, el 5 de julio, entre las 11.00 y las 14.00 horas, el polifuncional de la Serratella se convertirá en un parque acuático y, el 12 de julio, a las 10.00 horas, partirá desde la plaza Mayor una visita al patrimonio modernista. Esa misma tarde, a las 18.00 horas, la rotonda del paseo marítimo situada a la altura del Mercado del Mar será el punto de encuentro de la actividad medioambiental El lenguaje del mar.

Divulgación ambiental

Las propuestas de divulgación ambiental continuarán el 19 de julio, también a las 18.00 horas y desde el mismo emplazamiento, con la actividad Entre dunas y mareas. El 24 de julio, a las 22.30 horas, el paseo de la playa del Arenal acogerá una observación astronómica con telescopios, mientras que el 26 de julio tendrá lugar una jornada de sensibilización y limpieza del litoral bajo el lema Mantengamos limpias nuestras playas.