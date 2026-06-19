Castelló potencia su litoral con bienestar, ciencia y sostenibilidad

La ciudad de Castelló se prepara para vivir con intensidad los próximos meses en los que las playas se convertirán en el corazón de la programación estival. A ello se suman todas las actividades programadas para los barrios, el Festival de Yoga y el eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. Además, la ciudad cuenta este año con la remodelación de la avenida Ferrandis Salvador con la que se ha homogeneizado el mobiliario urbano.

Las playas del Pinar, Gurugú y Serradal concentrarán una intensa agenda desde primera hora del día y hasta el atardecer con actividades como GAP, entrenamiento funcional acuático, chikung, ejercicios taoístas, sesiones de fitness, ritmos latinos y eventos culturales.

Además, la programación incluye campañas de concienciación ambiental activas con lo que el Ayuntamiento refuerza su apuesta por un turismo sostenible y responsable. De esta manera, las playa suman un valor añadido a su atractivo turístico para convertirse en el verdadero corazón social del verano castellonense.

Certificaciones

Cabe señalar que el litoral de Castelló cuenta con certificaciones como la bandera azul, la Q de Calidad Turística, la S de Sostenibilidad Turística, Ecoplayas y UNE Accesibilidad Universal. Además, disponen de servicio de socorrismo, salvamento marítimo, duchas, lavapiés, aseos públicos, zonas deportivas, chiringuitos, restauración, carril bici, paseo marítimo y playas sin humo.

Las playas son uno de los principales atractivos de Castelló. / Mediterráneo

El programa también apuesta por descentralizar la actividad cultural y no faltan las propuestas en los barrios. Un ejemplo es el cine de verano itinerante que se proyecta en el Grupo Perpetuo Socorro y la zona de la Marjalería. Las sesiones son gratuitas y para todos los públicos.

El Planetario se convierte en otro foco clave, con talleres infantiles sobre ciencia, biodiversidad o astronomía para diferentes franjas de edad y con inscripción gratuita. Además, el 12 de agosto, el Ayuntamiento ha preparado una programación especial con motivo del eclipse solar total que incluirá charlas, talleres infantiles en las playas y proyecciones, también en el Planetario.

Festival de Yoga

Por otro lado, la programación refleja una apuesta decidida por los hábitos saludables con una amplia oferta de actividades físicas entre las que destaca el Festival de Yoga que se celebra del 19 al 21 de junio en las instalaciones del CIPFP Costa de Azahar, y que nace con el objetivo de posicionar a Castelló como un destino de referencia en bienestar, calidad de vida y turismo experiencial. A ello se suman otras disciplinas como el chikung, los ejercicios taoístas o las sesiones de fitness, que convertirán el litoral en un auténtico gimnasio al aire libre.

Cabe destacar que este verano se contará con la remodelación del paseo marítimo de la avenida Ferrandis Salvador, una actuación con la que se ha instalado nuevo equipamiento turístico (bancos, jardineras, cargadores solares y gradas ajardinadas) para favorecer el descanso, la sostenibilidad, la innovación y el disfrute del litoral, mejorando la experiencia de quienes lo visitan.