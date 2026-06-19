Moncofa multiplica las opciones turísticas en la época estival

Hablar de la playa de Moncofa durante la época estival es hacerlo de una de las zonas costeras más dinámicas de la provincia de Castellón. Cada verano, la localidad se convierte en un punto de encuentro para vecinos y visitantes gracias a una extensa programación de actividades que combina cultura, deporte, música, tradición y ocio para todas las edades.

Bajo el paraguas de la iniciativa Mar d’Activitats, que ya está en marcha, el Ayuntamiento diseña una agenda repleta de propuestas con el objetivo de complementar la oferta turística y garantizar que quienes eligen este destino disfruten de una experiencia única en sus vacaciones.

Bajo el paraguas de la iniciativa Mar d’Activitats, el Ayuntamiento de Moncofa diseña una agenda repleta de actividades culturales. / Miguel Ángel Sánchez

La planificación de este programa comienza muchos meses antes del inicio del verano. Las diferentes áreas municipales trabajan de forma coordinada en la selección y organización de actividades adaptadas a los gustos y preferencias tanto de la población local como de quienes visitan el municipio durante los meses de mayor afluencia. El resultado es un calendario variado que se extiende a lo largo de julio, agosto y septiembre, con eventos pensados para públicos de todas las edades.

Deporte y música

El deporte ocupa un lugar destacado dentro de la oferta estival. Diversos espacios al aire libre distribuidos por el municipio y el litoral acogen actividades que fomentan los hábitos saludables y la práctica deportiva en contacto con el entorno mediterráneo.

Un año más, contamos con los ingredientes necesarios para que aquellos que decidan disfrutar de sus días de descanso en nuestro municipio dispongan de un amplio abanico de alternativas» Ilenia Begnozzi — Concejala de Turismo

A ello se suma una intensa agenda musical que tiene como principal escenario la plaza Na Violant d’Hongria, donde se celebran numerosos conciertos y actuaciones. Asimismo, las discomóviles que forman parte de la programación veraniega se distribuyen por distintos puntos de la zona marítima, con lo que se contribuye a dinamizar diferentes áreas de la playa y acercando el entretenimiento a todos los visitantes.

Rutas turísticas y fiestas

Entre las iniciativas que despiertan un mayor interés destacan las rutas turísticas, tanto a pie como en bicicleta. Estas actividades permiten descubrir diferentes facetas de la historia y la identidad de Moncofa, y acerca a los participantes a su pasado agrícola, su patrimonio cultural y los elementos más representativos de su legado histórico. Se trata de propuestas que combinan ocio y divulgación, y que cada año registran una elevada participación.

Bajo el paraguas de la iniciativa Mar d’Activitats, el Ayuntamiento de Moncofa diseña una agenda repleta de actividades deportivas. / Miguel Ángel Sánchez

También están las fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena, que se llevarán a cabo en el mes de julio y las de Sant Roc para mediados del mes de agosto.

Cultura

La programación cultural también tiene un papel relevante gracias a la actividad de las salas de exposiciones María Sorolla y Pleamar. Ambos espacios albergan durante el verano muestras itinerantes de diferentes disciplinas artísticas, ofreciendo una alternativa cultural para residentes y turistas y ampliando las opciones de ocio más allá de las actividades al aire libre.

Playas

No obstante, más allá de la amplia agenda de eventos, el principal atractivo turístico de Moncofa continúa siendo su litoral. El municipio cuenta con seis playas que destacan por la calidad de sus servicios y la diversidad de opciones que ofrecen. Cuatro de ellas han sido distinguidas con la bandera azul, reconocimiento que certifica la excelencia ambiental.

El principal atractivo de la localidad son las seis playas, cuatro de ellas con el distintivo de bandera azul

A esta oferta se suman una playa canina, especialmente valorada por quienes desean disfrutar del mar junto a sus mascotas, y una playa naturista que amplía las posibilidades para distintos perfiles de visitantes.

Riqueza gastronómica

La riqueza gastronómica constituye otro de los grandes reclamos de la localidad. La cocina tradicional moncofina se caracteriza por el protagonismo de los arroces y por el empleo de productos de proximidad que aportan autenticidad y sabor a las recetas. Entre los productos más representativos destacan variedades de fruta como el meló d’alger o el meló de tot l’any, estrechamente vinculados a la tradición agrícola del municipio y considerados auténticos referentes gastronómicos de la zona.

Gracias a esta variada oferta turística, cultural y de ocio, Moncofa continúa consolidándose como uno de los destinos de referencia del litoral sur de la provincia de Castellón. En este sentido, la concejala de Turismo, Ilenia Begnozzi, subraya que «un año más, contamos con los ingredientes necesarios para que aquellos que decidan disfrutar de sus días de descanso en nuestro municipio dispongan de un amplio abanico de alternativas y saquen el mayor partido a su estancia en esta playa del litoral sur de la provincia que, sin duda, se ha convertido en un referente en calidad y oferta de eventos».