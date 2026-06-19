Nules ondea las banderas de calidad y de compromiso

Las playas de Nules están listas para recibir al verano, y lo harán en la tónica de los últimos años, con la reivindicación y la defensa de un modelo de turismo que respeta la sostenibilidad y los usos tradicionales, y en el que cualquier persona tienen cabida, como acredita la adhesión del municipio a la Red Española de Destinos por la Diversidad.

Las playas de Nules ya están listas para recibir a vecinos y visitantes. / Mònica Mira

Durante los últimos meses, desde el Ayuntamiento se ha estado trabajando para garantizar que el litoral de la localidad presente la mejor imagen posible, dentro de sus posibilidades. Así lo explica la concejala del área, Maria José Esteban, al recordar que ha sido el consistorio el que se ha hecho cargo del acondicionamiento de sus playas «con la aportación de gravas con fondos propios», ante la falta de inversiones por parte de la administración estatal, la que es competente en esta materia.

Intervenciones

Desde el gobierno local se tiene el convencimiento de que «los vecinos y usuarios de nuestras playas no tienen por qué pagar las consecuencias de la inacción estatal», como siempre ha defendido el alcalde de la localidad, David García. Estas intervenciones no son las únicas que se han llevado a cabo para acondicionar la costa nulense. Ante la necesidad de hacerles accesibles, «estamos arreglando la pasarela de madera de les Marines que destrozó el temporal Harry», remarca Esteban.

Unas actuaciones que contribuyen a que Nules haya conseguido, un año más, el reconocimiento por la calidad de sus playas, acreditado por las banderas Qualitur para l‘Alcudia, Bovalar y Les Marines. Tres puntos donde no ondeará la bandera azul, retirada en les Marines hace dos veranos «como represalia y medida de presión por parte de Costas», por la actitud combativa que mantienen el Ayuntamiento y la sociedad civil, según denuncia el alcalde.

En su lugar, volverá a izarse otra enseña, la de la dignidad, que quiere representar la determinación de un pueblo contra una situación que considera injusta, que no resigna a ver como el mar devora tanto sus playas como su patrimonio histórico y natural.

Oferta cultural y de ocio

Más allá de las mejoras e inversiones que se han realizado, María José Esteban resalta la oferta cultural y de ocio que durante los próximos meses podrá encontrarse en el poblado marítimo, en el que para este verano se han licitado tres chiringuitos, que estarán ubicados en la playa del Bovalar, junto al Faro; en l’Alcúdia, junto a la Gola y en la playa de les Marines. Espacios que cada temporada se convierten en punto de encuentro.

Reconocimiento por la calidad de las playas, acreditado por las banderas Qualitur. / Mònica Mira

Fiestas y cultura

Pero si los meses de julio y agosto tienen un atractivo para vecinos y visitantes, como complemento para la oferta de sol y playa, es la programación cultural que ya se está ultimando y que, según avanza Esteban, se va a caracterizar «por incluir propuestas para todos los públicos e incluir muchas novedades», que se darán a conocer en breve.

No faltarán las habituales noches de baile, las fiestas de Sant Roc, actuaciones y actividades para un público familiar, que tendrán en la terraza de l’Estany su centro neurálgico, aunque al tratarse de iniciativas diversas, también lo son los lugares en los que se realizarán, de manera que se logra dinamizar toda la población.

Inicio de temporada

Desde el punto de vista de la seguridad, la temporada oficial se dará por inaugurada este sábado, 20 de junio, cuando se pondrá en marcha el servicio de vigilancia y socorrismo de las playas, en los puntos habituales. La única zona que no tendrá socorristas, como es habitual, será Ratjadell, la playa canina, en el límite con Moncofa.

Aunque las costumbres llevan tiempo cambiando, porque cada vez son más las personas que viven durante todo el año en la playa, es muy común que los vecinos de Nules realicen la mudanza a sus segundas residencias estivales con el final del curso escolar, por lo que es cuestión de días que buena parte de la actividad local se traslade al poblado marítimo. Tanto los vecinos como los visitantes, tendrán a su disposición los servicios habituales de dispensario médico, farmacia y retén de la Policía Local, además del supermercado Charter que desde hace años mantiene abierto Caixa Rural Nules.