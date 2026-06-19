Onda despliega una programación amplia para disfrutar sin prisas

Hay veranos que se miden en días y otros que se recuerdan por momentos. Una conversación al caer la tarde, un concierto bajo las estrellas, una calle medieval llena de vida o una puesta de sol contemplando la Serra d'Espadà. Este verano, Onda invita a levantar la mirada y redescubrir aquello que sucede más allá de una pantalla, porque lo bonito de la vida está ahí fuera.

La ciudad vuelve a desplegar una programación pensada para disfrutar sin prisas, combinando patrimonio, cultura, naturaleza y tradición. Un verano para pasear, escuchar música en lugares únicos, perderse entre calles llenas de historia o dejarse sorprender por algunas de las experiencias más especiales del interior de Castellón.

Conciertos

Junio ha arrancado con una nueva edición de Íntims al Castell, el ciclo musical que transforma el Castillo de las 300 Torres en un escenario irrepetible. Cabe recordar que los conciertos de Valeria Castro y Revólver ya han dejado momentos inolvidables en uno de los enclaves patrimoniales más emblemáticos de la provincia, mientras que el próximo 20 de junio llegará una de las citas más esperadas del verano con la actuación de Estrella Morente, una de las grandes voces del flamenco contemporáneo.

La música seguirá siendo protagonista el 31 de julio, cuando Ana Torroja recale en Onda con su gira Se ha acabado el show. La artista volverá a interpretar algunos de los temas más icónicos del pop español en un concierto llamado a convertirse en uno de los grandes acontecimientos culturales del verano.

Pero el verano en Onda también se vive caminando. Las visitas teatralizadas permiten descubrir el Castillo de las 300 Torres, el centro histórico y la Torre de la Presó de una forma diferente, acercando siglos de historia a través de personajes, relatos y escenas que convierten el patrimonio en una experiencia viva. Durante julio y agosto se han programado sesiones para quienes quieran conocer la ciudad desde otra perspectiva.

Las visitas guiadas y las teatralizadas permiten conocer el patrimonio de la localidad. / Mediterráneo

A todo ello se suma un entorno natural privilegiado. Situada a las puertas de la Serra d'Espadà, Onda alberga espacios únicos, como el embalse del Sitjar, el Montí o las Peñas Aragonesas, ideales para disfrutar de rutas, miradores y actividades al aire libre. El patrimonio natural del municipio complementa la riqueza histórica de una ciudad presidida por el Castillo de las 300 Torres y un casco antiguo que conserva la esencia medieval de siglos pasados.

Festividades y Onda Medieval

Cuando agosto asome en el calendario, llegarán dos de las citas más queridas por ondenses y visitantes. Por un lado, la festividad del Santísimo Salvador, los días 5 y 6 de agosto, una celebración que forma parte de la identidad de la ciudad y que reúne tradición, devoción y convivencia. Por otro, del 7 al 9 de agosto, el centro histórico volverá a viajar en el tiempo con Onda Medieval, una de las recreaciones históricas más singulares de la provincia, capaz de transformar calles y plazas en un gran escenario lleno de artesanos, espectáculos y personajes.

Onda Medieval es una de las citas más destacadas del calendario estival. / Mediterráneo

Porque hay planes que no caben en una pantalla e historias que se descubren recorriendo una calle, contemplando un paisaje o compartiendo una experiencia. Este verano, Onda invita a salir, explorar y disfrutar. Porque lo bonito de la vida está ahí fuera.