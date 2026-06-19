Orpesa afianza el atractivo de sus playas y las rutas al aire libre

Cuando llega el verano, Orpesa se transforma en uno de los destinos más dinámicos y atractivos del litoral mediterráneo. A sus reconocidas playas y su puerto deportivo, que revalidan sus banderas azules, su clima privilegiado y su amplia oferta turística se suma una amplia y variada programación pensada para que tanto residentes como visitantes disfruten de experiencias para todas las edades, durante los meses estivales.

El turismo familiar continúa siendo el principal sello de identidad de Orpesa. Miles de familias eligen cada año el municipio para pasar sus vacaciones, atraídas por la tranquilidad de sus playas, la seguridad de sus espacios públicos y una oferta de ocio que permite disfrutar conjuntamente a niños, jóvenes, adultos y mayores, en el que figuran interesantes propuestas como el Festival de Títeres o el Luna Pop.

Variedad y tradición

Durante los meses de verano, el Ayuntamiento trabaja de forma coordinada para ofrecer una programación variada y continua, que llena de vida plazas, calles, playas y espacios culturales. Conciertos al aire libre, actuaciones musicales, festivales, espectáculos infantiles, representaciones teatrales, actividades culturales, exposiciones, visitas guiadas, rutas de senderismo, fiestas patronales y eventos tradicionales forman parte de una agenda diseñada para que cada jornada ofrezca nuevas propuestas de ocio.

La vía verde se ha convertido en una de las mejor valoradas de toda la Comunitat. / Eva Bellido

La noche de San Juan, con cientos de hogueras a lo largo de la playa Morro de Gos, dará el pistoletazo de salida al verano. Le seguirá la noche de San Pedro, con miles de personas disfrutando en La Concha; la celebración de la Virgen del Carmen en el Club Náutico, a mediados de julio; y las fiestas celebradas en honor a San Jaime, que este año tendrán lugar del 21 al 26 de julio, en las que destacan los actos taurinos, como los encierros al estilo orpesino, declarados Fiesta de Interés Turístico Provincial.

Espectáculos

El ocio adquiere un protagonismo especial con iniciativas consolidadas que permiten acercar la música, el teatro y las artes escénicas a vecinos y visitantes. Los escenarios al aire libre se convierten en puntos de encuentro en los que disfrutar de actuaciones para todos los públicos, mientras que espacios como l'Espai Cultural amplían la programación con espectáculos de calidad.

A ello se suma una intensa actividad festiva que mantiene vivas las tradiciones locales y que invita a descubrir la identidad del municipio. Fiestas populares, conciertos de música, actividades para los más pequeños y encuentros culturales convierten el verano en una oportunidad para compartir experiencias y fortalecer la convivencia.

Deporte

El deporte es otro de los grandes protagonistas y se ha consolidado como un referente del turismo deportivo, gracias a la celebración de numerosas competiciones y actividades que aprovechan el privilegiado entorno natural. Levántate corriendo y Levántate pedaleando son iniciativas que se desarrollan los fines de semana junto a los clubes locales, además de carreras, pruebas ciclistas, travesías a nado, torneos de vóley, frontenis y actividades náuticas como windsurf, paddlesurf o kayak, ofrecidos en la Escuela de Vela del Club Náutico.

La localidad cuenta con un puerto deportivo, que es otro de sus distintivos. / Eva Bellido

V Jornadas De la Mar a la Taula

Otro de los aspectos que está experimentando una importante evolución es la gastronomía. En los últimos años, Orpesa ha visto crecer notablemente la calidad y variedad de su oferta gastronómica. Restaurantes, bares y establecimientos especializados han elevado el nivel de sus propuestas, combinando la cocina tradicional mediterránea con nuevas tendencias culinarias que enriquecen la experiencia de quienes visitan el municipio. De hecho, hasta el 21 de junio podrán disfrutar de las V Jornadas De la Mar a la Taula quienes visiten el municipio.

Los productos del mar, los arroces, la cocina local y la apuesta por la innovación conviven hoy en una oferta gastronómica cada vez más diversa y atractiva, capaz de satisfacer tanto a quienes buscan los sabores más tradicionales como a quienes desean descubrir nuevas experiencias culinarias. La hostelería local se ha convertido así en uno de los grandes valores añadidos del destino. Todo ello se complementa con unas playas reconocidas por su calidad, servicios e infraestructuras, un casco antiguo lleno de historia y espacios naturales de gran valor.