La Vall marca un gran punto de inflexión en su concepto turístico

El mes de julio marcará un punto de inflexión en la oferta cultural y de ocio de la Vall d’Uixó, no solo desde una perspectiva turística, sino también como una mejora a disposición de sus vecinos. Al menos, eso es lo que promete desde el Ayuntamiento la alcaldesa de la ciudad, Tania Baños, que insiste en que el municipio vive un momento de transformación, que tiene en el paraje de Sant Josep uno de sus exponentes.

El próximo 1 de julio está previsto que abra sus puertas el parque acuático de Sant Josep. / Mònica Mira

Una de las fechas destacadas en el calendario de este verano es el 1 de julio, el día previsto para la apertura del nuevo parque acuático, ubicado frente a les Coves de Sant Josep, concretamente a la derecha de la ribera del barranco, aguas abajo. El centro de ocio ha sido el resultado, como ha destacado Baños en más de una ocasión, de la consulta popular que el gobierno local trasladó a la ciudadanía, para saber qué querían que se hiciera en el espacio que ocupaba al antigua piscina, tras recuperar su gestión.

Un servicio muy demandado

Con alrededor de cinco millones de inversión, ofrecerá un servicio muy demandado cada temporada estival en la localidad y que no estaba disponible desde el 2019, además de convertirse en un aliciente adicional para quienes visiten la Vall d’Uixó.

Otro de los atractivos a disposición del público en general, que presentará su renovada imagen en breve, es el yacimiento ibero de Sant Josep. A unos cuantos metros sobre el río subterráneo. Algo más de dos millones de euros de los fondos europeos Next Generation han permitido realizar una excavación integral del asentamiento, que permitirá a quienes lo visiten hacerse una idea de la importancia que tuvo su ubicación estratégica, como atestiguan los vestigios de diferentes civilizaciones desde la edad del Hierro hasta el siglo X de nuestra era.

Este verano se inaugurará el nuevo Museo Arqueológico. / Mònica Mira

Museo

Y el tercero de los proyectos que será visible y que complementa la oferta cultural de la ciudad, será el Museu Arqueològic municipal, en la rehabilitada Fàbrica de la Llum. Una inversión que ha incluido la conexión con el paraje de Sant Josep y la renaturalización de su aparcamiento, en lo que la alcaldesa ha definido como «una apuesta por la sostenibilidad» y el turismo responsable.

En su conjunto, como destacó Baños esta misma semana, cerca de diez millones en una apuesta por el paraje «nunca vista hasta ahora», y que ha sido posible al dedicar un esfuerzo significativo a aprovechar la oportunidad que ha supuesto el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través del cual se han gestionado los fondos europeos Next Generation.

Una oferta global y mejorada

De esta forma, la Vall d’Uixó ha conseguido el gran objetivo que se marcó hace más de una década. Lograr que les Coves de Sant Josep se convirtieran en el gran polo de atracción del turismo y conseguir retener a todos esos visitantes, con una oferta ampliada que tiene en el Camí de l’Aigua su relato.

Quienes escojan hacer un alto en el municipio este verano podrán disfrutar de la visita tradicional al río subterráneo, en un horario ampliado, así como de las entradas especiales del espeleokayak y Origen, o asistir a los conciertos en acústico del Singin’in the cave, que ya ha anunciado a los primeros cantantes de esta temporada.

Estas experiencias son compatibles con un viaje a través de la historia en el poblat iber, que se pueden completar con un agradable paseo hasta el museo arqueológico, estableciendo así una conexión con el casco urbano, donde el Camí de l’Aigua y su recorrido a través de los dos centros históricos de la ciudad, permitirá comprender las singularidades de una ciudad que «no ha querido conformarse con quedarse estancada y ha dado un paso decisivo aprovechando todas las oportunidades para poner en valor su pasado, para entender el presente y mejorar las perspectivas de futuro», concluye Baños.