‘Viu l’estiu, viu la mar’, una apuesta veraniega de éxito en Almassora

Viu l’estiu, viu la mar. Bajo este lema, el Ayuntamiento de Almassora ha organizado una completa agenda que incluye más de un centenar de actividades culturales, deportivas, turísticas, medioambientales, juveniles y de ocio dirigidas a vecinos y visitantes de todas las edades. Una programación que se desarrollará en la playa, como centro neurálgico, pero también en el casco urbano y Santa Quitèria para que todos los almassorins puedan disfrutar de las actividades.

Queremos volver a ser un referente de actividad, convivencia y disfrute para toda la familia» María Tormo — Alcaldesa de Almassora

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, señala que «queremos volver a ser un referente de actividad, convivencia y disfrute para toda la familia y el verano es una oportunidad para dinamizar el municipio, apoyar a nuestros sectores económicos y ofrecer alternativas de ocio de calidad sin tener que salir fuera».

Propuestas culturales

Entre las principales propuestas culturales destacan el ciclo La Mar de Cultures, con actuaciones musicales durante todo el verano; el III Cicle de Comèdia a la Mar; los conciertos en las ermitas; los espectáculos de Circ a la Mar; los ciclos de cine de verano en la playa, Santa Quitèria y la plaza Víctimas del Terrorismo, así como numerosas sesiones de cuentacuentos en las bibliotecas del mar.

Espectáculo familiar al aire libre. / Mediterráneo

La programación también incluye actividades vinculadas al patrimonio y al turismo experiencial, como las visitas guiadas del programa Descubre Almassora, la conmemoración de la Carta Puebla, rutas culturales y la tradicional Festa del Farolet.

Eclipse solar

Uno de los acontecimientos más destacados será la programación especial organizada con motivo del eclipse solar total del 12 de agosto, para el que se ha habilitado una zona específica de observación en la playa del Pla de la Torre, acompañada de talleres infantiles, charlas divulgativas y actividades astronómicas previas.

En este apartado, también se incluyen talleres medioambientales que se realizarán los jueves y viernes, de 19.00 a 21.00 horas en julio y, de 18.00 a 20.00 horas, en agosto. Cada día se desarrollarán en uno de estos tres emplazamientos: plaza Víctimas del Terrorismo, Santa Quitèria y parque Tramuntana.

Actividades deportivas en la playa. / Mediterráneo

Verano activo

De igual modo, habrá actividades para mayores de 60 años, bajo el nombre Verano Activo, en el mes de julio en el centro social de Fátima, en el centro social de Corell, en el centro social San Felipe y en el Museo Municipal, en la Vila. Además, se prevé, por segundo año consecutivo, actividades infantiles de agua de la mano de Facsa en el parque de Tramuntana y en la piscina municipal para que los pequeños se refresquen y lo pasen en grande.

Gimnasia

En cuanto al programa de acondicionamiento físico, habrá gimnasia para adultos en la zona del Xopar los martes y jueves de julio y agosto y entrenamiento funcional los lunes y miércoles en el mismo lugar. Estas actividades requieren inscripción previa.

Los interesados también deben inscribirse en los cursos de kayak y paddle surf que se realizan en julio y agosto, los lunes y miércoles por la tarde, en la zona de la escollera de Catalans. A estos también se suman los cursos de la piscina municipal.

En julio y agosto se ofrecen clases sin inscripción previa y totalmente gratuitas de:

Yoga con silla , los lunes de 19.30 a 20.30 horas en el espacio cultural Benafelí.

, los lunes de 19.30 a 20.30 horas en el espacio cultural Benafelí. Yoga en la arena , los lunes, de 19.30 a 20.30 horas, en la zona del barco pirata.

, los lunes, de 19.30 a 20.30 horas, en la zona del barco pirata. Txikung , los martes en el espacio cultural Benafelí y los jueves en la biblioteca de Pla de la Torre, de 19.30 a 20.30 horas.

, los martes en el espacio cultural Benafelí y los jueves en la biblioteca de Pla de la Torre, de 19.30 a 20.30 horas. Taichí en la biblioteca de Pla de la Torre (Carabineros) los miércoles, de 19.30 a 20.30 horas.

Banderas azules

La alcaldesa ha recordado que Almassora afronta la temporada estival luciendo, por primera vez, dos banderas azules y con todos los recursos en marcha. Entre ellos, la ampliación del servicio de socorrismo y salvamento hasta las 20.00 horas, el funcionamiento de las bibliotecas del mar, la apertura del consultorio médico de la playa y la puesta en marcha de Mercaplaya.

Las bibliotecas del mar de Benafelí y Pla de la Torre permanecerán abiertas de lunes a domingo con préstamo de libros, actividades infantiles y espacios de lectura junto al mar. Asimismo, el consultorio médico de la playa prestará servicio durante los meses de verano para reforzar la atención sanitaria a residentes y visitantes, mientras que Mercaplaya volverá a abrir durante los domingos por la mañana.