Pocos animales más repugnantes puede haber que las cucarachas. Estos insectos cargan con una fama que difícilmente se podrán quitar. Con la llegada del buen tiempo, las cucarachas pueden dejarse ver por los hogares, lo que puede terminar convirtiéndose en un problema que conviene erradicar cuanto antes.

Estos animales han conseguido causar una mezcla de asco y de terror entre la gente. Sobre todo si se acercan a nuestras casas y merodean nuestras habitaciones. O nuestra cocina, donde son atraídas por los olores de los alimentos. Sin embargo, existen algunos trucos para mantenerlas alejadas y así sentirte mucho más cómodo.

El truco para deshacerte de las cucarachas

Puede que quizás no seas una de esas personas que siente auténtico pavor al encontrarse con una cucaracha. Pero lo que está claro es que no te sientes a gusto sabiendo que pueden estar rondando tu casa. Estas se cuelan por los lugares más insospechados, por lo que hay que encontrar los mejores trucos para eliminarlas. Aquí te enseñamos unos cuantos.

Desinfectar el suelo

No nos engañemos. Una de las claves para mantener a raya a cualquier insecto o animal curioso es mantener todo limpio. Para tener algunas habitaciones libres de cucarachas, como el baño o la cocina, deberemos fregar el suelo con desinfectante. De esta forma acabaremos con cualquier resto de insectos o, incluso, de los huevos que hayan podido poner.

Si no eres fan de estos productos químicos y que pueden resultar algo agresivos, también puedes optar por otros más naturales, como alcohol para fregar o vinagre junto a un poco de agua.

Azúcar con bicarbonato de sodio

Este puede ser el truco más efectivo. Deberás mezclar azúcar y bicarbonato de sodio en la misma proporción. Una vez hayas preparado la mezcla, sólo tendrás que poner un pequeño montón en los lugares más frecuentados por las cucarachas. El azúcar será el cebo perfecto para que se acerquen a comer y acaben muriendo tras ingerir el bicarbonato de sodio.

Laurel, piel de pepino o albahaca

Aunque no lo parezca, estos tres alimentos tienen algo en común: su fuerte olor. Estos aromas conseguirán espantar a las cucarachas y no se volverán a acercar por esas zonas. Lo ideal será dejarlas durante varios días, para que los animales sientan que es algo recurrente y no una hoja que se haya podido caer durante unas horas.