Las plantas pueden embellecer nuestros hogares como nunca. Durante las épocas de veda, muchas personas quedaron fascinadas por el fascinante mundo de las plantas. Un universo realmente único que ha conseguido fascinar incluso a los más escépticos. Ideales para tener en casa o en el jardín, pueden embellecer cualquier estancia sin pedir mucho a cambio. Entre las plantas más populares se encuentran aquellas que no sólo embellecen nuestro hogar, sino que también consiguen deshacerse de los molestos insectos. No se trata de lavanda o alguna aromática, sino de auténticas plantas con 'boca'. Hablamos de las plantas carnívoras, en concreto de dos especies particulares, la Venus atrapamoscas o dionaea y la darlingtonia californica. Ambas las puedes encontrar en la sección de jardinería de Leroy Merlin.

Cultivar y cuidar una carnívora no es tan difícil como podría parecer. De hecho, una vez comprada sólo necesita ser regada, el único requisito que tiene es no secarse nunca. En ningún caso hay que abonarla. La primera planta de la que hablaremos es la dionaea o Venus atrapamoscas, la más clásica de las plantas carnívoras. Una planta con la boca dentada que, como su nombre indica, atrapará no sólo moscas, sino también otros pequeños insectos como mosquitos. En la naturaleza, utilizan estas bocas dentadas para atrapar insectos que necesitan para ingerir nutrientes para su supervivencia.

En el hogar sobrevivirán perfectamente sin alimentarse de insectos, los nutrientes del suelo serán más que suficientes. Es una planta que tolera bien el calor pero teme especialmente el frío, es mejor no dejarla en lugares con temperaturas inferiores a 7/8 grados. En cuanto al riego, la dionea necesita mucha agua, pero procure evitar el estancamiento excesivo. Colócala en un lugar luminoso o en un balcón alejado de la luz solar directa. Para prolongar su vida, es mejor cortar la flor que tenderá a brotar. De hecho, sólo una planta especialmente sana conseguirá sobrevivir tras el gran gasto de energía que supone la floración.

La darlingtonia es una planta a la que, a diferencia de la dionaea, no le gustan especialmente las altas temperaturas. Lo mejor es mantenerla en un lugar con una temperatura máxima de 20 o 25 grados. El riego es necesario al menos una vez por semana, pero se intensifica durante el periodo estival. En ese caso, el sustrato debe permanecer siempre húmedo.

Un rasgo característico de esta planta son los ascidios en forma de tubo. Más difícil de cultivar que la dionaea, se recomienda para personas que ya estén familiarizadas con este tipo de plantas. También es muy importante, tanto para la primera carnívora como para ésta, el agua utilizada para el riego, que nunca debe ser agua del grifo. Es mejor utilizar agua de lluvia o destilada. Así que, para decir adiós a mosquitos y moscas vayamos a comprar estas dos plantas.