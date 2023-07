No importa cuántas veces a la semana, o incluso al día, limpies tu casa. Muchas veces, lo que más te preocupa no es solo el estado de tus muebles o suelos, sino el desagradable olor que impregna tu hogar. Al entrar en una habitación que ha estado cerrada durante un tiempo, o incluso en tu propia casa, te sorprende el olor a humedad que impregna todo, a pesar de que la habitación en sí no esté sucia. Sin embargo, la humedad no siempre es la causa de este problema. Por suerte, existe una solución sencilla que cada vez más expertos en limpieza recomiendan y que definitivamente mejorará tu vida.

Cuando limpies las paredes, prepara una mezcla en un cubo (muchas personas utilizan simplemente agua con un poco de vinagre de limpieza). Una vez que tengas la mezcla adecuada (también puedes encontrar limpiadores específicos en las cadenas de supermercados), añade un chorrito de suavizante para la ropa. Sí, como lo oyes. El aroma que dejará en tus paredes te sorprenderá gratamente. Recuerda usar solo una pequeña cantidad de suavizante, ya que es un producto principalmente destinado a la ropa. No es necesario gastar mucho dinero en productos costosos para mantener una casa limpia y confortable. Por supuesto, tampoco es necesario ni práctico limpiar a fondo todos los días, pero es importante dedicar un tiempo periódicamente para que todo brille. La limpieza también tiene un valor sentimental y psicológico. Te permite vivir más feliz y saludable en tu entorno. No es necesario obsesionarse, pero múltiples estudios en los últimos años han demostrado que vivir en un entorno ordenado beneficia tu salud y te hace sentir mejor, no solo por cuestiones de higiene.