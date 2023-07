Encontrar un quitamanchas eficaz no es tarea fácil. Nos arriesgamos a gastar mucho dinero en un producto que no sirve para nada y que no eliminará las molestas manchas de nuestra ropa.

Precisamente por este motivo, es importante investigar y conocer las propiedades de los ingredientes ecológicos que pueden ayudarnos a eliminar el exceso de manchas e higienizar nuestra ropa. Aquí tienes un quitamanchas que puedes hacer en casa con solo tres ingredientes.

Los tres ingredientes que salvarán tu ropa

El peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada, es simplemente agua con una molécula de oxígeno adicional. Esta molécula de oxígeno adicional provoca oxidación, lo que ayuda a eliminar los gérmenes y blanquea los colores de las superficies porosas, como los tejidos. Cuando se trate de utilizar peróxido de hidrógeno para uso doméstico, elige peróxido de calidad médica, que se compone de un 3% de peróxido y un 97% de agua. Se suele encontrar en las droguerías del supermercado o en la farmacia.

Líquido lavavajillas

En cuanto al líquido lavavajillas (es decir, el jabón para platos), puedes elegir el que tengas en casa. Sin embargo, si buscas un lavavajillas no tóxico, asegúrate de utilizar uno biodegradable, sin parabenos ni ftalatos, ya que estos dos últimos son disruptores endocrinos que podrían afectar a las hormonas.

Bicarbonato sódico

El bicarbonato de sodio también se conoce como bicarbonato sódico. Es un producto de limpieza fantástico, actúa como agente blanqueador natural que puede ayudar a hacer frente a las manchas difíciles de la ropa. El bicarbonato de sodio también se encuentra fácilmente en el pasillo de droguería de los supermercados.

Crea una pasta mezclando el agua oxigenada y el detergente para vajilla con suficiente bicarbonato sódico para obtener una pasta fluida. Úsalo inmediatamente. La regla general al mezclar estos líquidos es utilizar 1 parte de líquido lavavajillas por 2 de agua oxigenada. Por ejemplo, si utilizas 1 cucharada de detergente lavavajillas, mézclela con 2 cucharadas de peróxido de hidrógeno. A continuación, añade suficiente bicarbonato de sodio para formar una pasta que no quede espesa.

Si decides hacer una gran cantidad de quitamanchas, mezcla solo el agua oxigenada y el jabón para vajilla y guárdalo en una botella de cristal. Nota: no añadas bicarbonato de sodio en esta fase. Utilízalo antes de 3 meses.

Cuando necesites el quitamanchas, agita bien la botella y vierte la mezcla en un recipiente pequeño. Añade suficiente bicarbonato para crear una pasta pegajosa y aplícala inmediatamente sobre la prenda (por dentro y por fuera).

Para las manchas leves, basta con utilizar detergente para vajilla y agua oxigenada en un pequeño pulverizador. Agitar bien y pulverizar directamente sobre la prenda hasta que esté húmeda. Déjala en remojo durante al menos 10-15 minutos antes de meter la prenda en la lavadora para lavarla.

Para las manchas más difíciles, añade bicarbonato sódico para crear una pasta. También puedes utilizar un cepillo de dientes viejo para frotar suavemente. Deje la pasta sobre la prenda hasta una hora antes de lavar la ropa en la lavadora como de costumbre.