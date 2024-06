Costa Cruceros, recuerdos inolvidables con el mar como telón de fondo

Un crucero a bordo de Costa Cruceros es mucho más que una travesía; es una experiencia transformadora que te llevará a destinos únicos, sumergiéndote en la riqueza de su historia, cultura y belleza. Todo ello ofreciendo experiencias memorables tanto a bordo como en tierra, multiplicando el placer del viaje.

Con una imbatible relación de calidad y precio, Costa pone a disposición de sus huéspedes una magnífica flota de barcos modernos y sostenibles con los que vivir la aventura de viajar más completa posible: cómoda, divertida, relajante y repleta de momentos inolvidables.

Experiencias y sabores de altura en alta mar

Desde este año, Costa Cruceros incluye de forma gratuita una serie de nuevas experiencias inmersivas que los huéspedes pueden disfrutar en exclusiva a bordo: Los “Sea Destinations”. Una revolución en la forma de vivir el crucero durante la navegación que enriquece todavía más el viaje, permitiendo disfrutar lugares icónicos incluidos en la ruta del barco desde la perspectiva única del mar.

Experiencias de altura en alta mar / Costa Cruceros

Un viaje dentro de un viaje gracias al que los pasajeros tendrán la posibilidad de admirar el cielo estrellado, en plena noche cerrada, con las explicaciones de un experto capaz de descubrir los secretos del universo en la oscuridad más profunda del Mediterráneo; bailar al atardecer frente a la costa de Formentera; disfrutar de un desayuno francés en cubierta al amanecer, frente al paisaje único de las Calanques, en la costa de Marsella; o vivir un espectáculo de luces en alta mar en el que se revelan los secretos de algunas de las criaturas marinas más fascinantes. Momentos evocadores solo disponibles con Costa que, en definitiva, presentarán a los huéspedes nuevos destinos entre el cielo y el mar, para disfrutar mientras navegan.

Esta novedad la marida con sabores locales una amplia oferta gastronómica de calidad perfilada por tres chefs con estrellas Michelin - el italiano Bruno Barbieri, la francesa Helene Darroze, y nuestro Ángel León, el Chef del Mar-, quienes interpretan cada noche, dentro del precio del crucero, un plato de la gastronomía tradicional de los destinos que se descubren el día siguiente.

Una de las propuestas de Ángel León / Costa Cruceros

Además, los huéspedes tienen también a su disposición el primer restaurante de Sushi en el mar, Sushino; la pizzería Pummid’Oro, donde diariamente se elaboran las bases de masa madre y la mozzarella tradicional más pura; el restaurante Teppanyaki, y la joya de la corona: el restaurante Archipiélago, con menús diseñados exclusivamente para Costa por los chefs con estrella Michelin

Y para no perder la esencia que nos caracteriza y que el idioma no sea un obstáculo, Costa Cruceros continúa ofreciendo bajo la etiqueta de “Sabor Español” servicios a bordo totalmente adaptados con tripulantes de habla hispana, horarios Made in Spain, platos basados en la dieta Mediterránea y actuaciones la mar de divertidas con conocidos cómicos del panorama nacional. Un eslabón más de su oferta de entretenimiento a bordo en la que también se incluyen un sinfín de opciones para que el ritmo no pare.

Costa Cruceros bajo la etiqueta de “Sabor Español” ofrece servicios totalmente adaptados con tripulantes de habla hispana / Costa Cruceros

Destinos para 2024

En 2024, Costa Cruceros ofrece a los viajeros la oportunidad de sumergirse en aventuras únicas y explorar destinos fascinantes alejados de las rutas turísticas tradicionales. Sus itinerarios por el Mediterráneo y Norte de Europa han sido diseñados para descubrir paisajes inexplorados y rutas menos conocidas, garantizando una experiencia inolvidable.

Así, a bordo del Costa Pacífica desde Valencia y del Costa Smeralda desde Barcelona, los pasajeros explorarán algunos de los destinos más impresionantes del Mediterráneo, recorriendo Francia, Italia y las Islas Baleares experimentando la sofisticación de la Calle de las Fuentes en Aix-en-Provence, cerca de Marsella, admirando la belleza histórica de Finalborgo y Noli, cerca de Savona y la majestuosidad de Roma y su cercano pueblo Bagnoregio, destinado a desaparecer porque pierde 7 centímetros al año. O disfrutar de los colores de la isla de La Maddalena, cerca de Córcega, la majestuosidad de Nápoles y recorriendo las playas paradisíacas de Cagliari en Cerdeña.

Vista de ruina Costa Teatro Greco y mar Jónico / Costa Cruceros

Además, el Costa Fascinosa, con vuelos directos semanales desde España, los llevará por Italia, Grecia y Malta, donde podrán sumergirse en la herencia de Tarento y Catania, las maravillas de Mykonos y Santorini, y la historia fascinante de La Valeta. Y por si fuera poco, para quienes desean combinar Atenas, las Islas Griegas y Estambul en una misma semana, el Costa Fortuna es la opción perfecta.

Por otro lado, para los aventureros del Norte de Europa, el Costa Diadema ofrece rutas por Dinamarca y Noruega, explorando Copenhague y los fiordos de Bergen y Stavanger, con vuelos directos desde España.

Todo ello, con una promoción muy especial para este verano, reservando hasta el 30 de junio: las bebidas son gratis. Y podrás hacer tu reserva desde sólo 50€, sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida.

De puerta a puerto

Costa Cruceros se distingue por ofrecer una experiencia de viaje que comienza en la comodidad del hogar gracias a su oferta de traslados "de puerta a puerto". Un servicio que facilita a los clientes llegar a los puertos de embarque en avión, tren o autobús, con tarifas muy ventajosas.

Con el objetivo de ofrecer la máxima tranquilidad y comodidad a sus pasajeros, la compañía italiana colabora con Renfe e Iryo para asegurar a los viajeros acceso a servicios de transporte ferroviario, con más conexiones que cualquier otro operador desde diversas ciudades de España.

Costa Cruceros permite vivir una experiencia marítima única. / Costa Cruceros

Esta iniciativa garantiza conexiones directas desde ciudades como Madrid, Sevilla, Málaga, Córdoba y Zaragoza hasta los puertos de Barcelona y Valencia. Así, los pasajeros pueden llegar cómodamente hasta el punto de partida de su crucero, disfrutando de una prestación adicional que añade valor y facilidad a su experiencia de viaje con Costa Cruceros.

Un turismo innovador y sostenible

Costa Cruceros combina confort, diversión ilimitada, gastronomía exquisita y sostenibilidad en cada travesía. En términos de sostenibilidad, Costa no solo busca un impacto económico positivo, sino también social en las comunidades donde opera. Desde hace años, ha donado alimentos de alta calidad a entidades y comedores sociales a través del Banco de Alimentos de Barcelona, una iniciativa que ahora se ha iniciado en Valencia y Palma de Mallorca. Además, Costa Cruceros lleva a cabo numerosas iniciativas de acción social para apoyar a los más necesitados a través de su Fundación Costa Crociere.

Adicionalmente, Costa Cruceros ha sido pionera mundial en el uso de Gas Natural Licuado y sigue incrementando el número de barcos en su flota que pueden conectarse completamente a la red eléctrica mientras están en puerto. Además, pueden generar a bordo el 90% del agua que se consume, reflejando su compromiso con la sostenibilidad ambiental.