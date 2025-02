Kanye West y Bianca Censori "no se están divorciando", según el representante del rapero y la modelo

Tras las informaciones de este jueves en las que TMZ y 'The Daily Mail' informaban que Kanye West, Ye, y su mujer, Bianca Censori, se estaban separando, hoy la publicación 'The Hollywood Reporter' sale a desmentir tal información citando al representante del rapero, en el centro del huracán en los últimos días, no solo por el espectáculo del 'look' desnudo de la modelo en los Grammy sino por sus tuits nazis y machistas.

"Ye y Bianca están en Los Ángeles, a punto de disfrutar juntos del día de San Valentín. Los anuncios sobre su vida privada vendrán directamente de ellos, no de rumores sin fuentes en la prensa sensacionalista", ha explicado Milo Yiannopoulos, el representante de la pareja desde hace mucho tiempo, a 'The Hollywood Reporter'. "¿Es esta la quinta o sexta vez que la prensa informa erróneamente que Ye y Bianca se están separando? He perdido la cuenta", ha subrayado.

Un artículo publicado en 'The Daily Mail' el jueves por la mañana afirmaba que, según una fuente anónima cercana al rapero, la pareja se había separado y se espera que en los próximos días se presente una demanda judicial para poner fin al matrimonio. TMZ citó al Mail y añadió que los dos se habían puesto en contacto con abogados especializados en divorcios en un artículo de noticias del jueves por la mañana.

Un escándalo tras otro

Han sido dos semanas tumultuosas para la pareja. El domingo por la noche, la marca de ropa de West, Yeezy, compró tiempo publicitario para la Super Bowl en los mercados locales, y un anuncio breve y desconcertante de la marca se emitió hacia el final del gran partido. En el clip, que West parece haber filmado él mismo con la cámara frontal de un iPhone, lleva gafas de sol mientras está tumbado en el sillón del dentista. "He gastado casi todo el dinero del anuncio en estos dientes nuevos", comenta, mientras muestra sus dientes incrustados de diamantes. "Una vez más, tuve que filmarlo con el iPhone. Um… um… Vayan a Yeezy.com".

La tienda 'online' de West ofrecía una selección típica de ropa y música el domingo por la noche. Sin embargo, el lunes, se había reducido a una sola camiseta blanca con un logotipo nazi estampado en el frente. Shopify, que alojaba el 'e-commerce' de Yeezy, consideró que el cambio en la tienda era un "truco" y la tienda fue rápidamente clausurada.

Esto ocurrió después del espectáculo nudista y machista en los Grammy del 2 de febrero, en el que Censori apareció con un minivestido transparente y, aparentemente, sin ropa interior. Más tarde se aclaró que el 'look' estaba destinado a replicar la portada de la reciente colaboración de West con Ty Dolla $ign (como Y$), 'Vultures 1'. West también se ufanó del atuendo de Censori cuando el vestido ocupó el primer lugar en las búsquedas de Google tras los Grammy, pero eso no le libró de las acusaciones de que estaba sometiendo, manipulando y tratando a su pareja como un objeto.

"Hay una persona que controla lo que Bianca Censori viste. El nombre de esa persona es Bianca Censori", ha subrayado Milo Yiannopoulos, que asegura que West es el "jefe final", pero la sensibilidad de Censori es "la inteligencia creativa que guía y el impulso detrás de la forma en que se viste".

El músico también ha reconocido que conserva su "dominio" sobre Censori, pero que nunca la obligaría a usar algo que la hiciera sentir incómoda. La cuenta de West ya no está activa en X, aunque no está claro si él la eliminó o la plataforma la eliminó.

Por su parte, Censori ha salido en defensa de su marido con este mensaje en X: "Sigue siendo un buen hombre, un padre devoto y un esposo amoroso", asegura.