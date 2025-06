¡Revolución en el plato de tu mascota!

El producto estrella que ha conquistado al jurado es Natsbi Steamed Dog, una de las últimas apuestas de la marca catalana. Su secreto reside en la cocción a baja temperatura de ingredientes de primera calidad dentro del mismo envase, un método innovador que garantiza la conservación óptima de los nutrientes esenciales. Esto significa una mayor vitalidad, un sistema inmunológico reforzado y una calidad de vida superior para nuestros perros.

El jurado, compuesto por expertos del sector del petcare, ha destacado la capacidad de Natsbi para ofrecer una alimentación natural y saludable bajo el concepto de "Real Food". Han valorado especialmente cómo este método de cocción preserva el valor nutricional de los ingredientes, una característica crucial para el bienestar de nuestras mascotas. Además, su facilidad de conservación, sin necesidad de refrigeración, lo convierte en una opción práctica y segura para el día a día.

"Real Food": la clave para una vida más sana

La tendencia del "Real Food", ya consolidada en la alimentación humana, está ganando terreno rápidamente en el mundo de las mascotas. Cada vez más "pet parents" somos conscientes de la importancia de ofrecer a nuestros animales alimentos naturales, mínimamente procesados y que conserven todas sus propiedades. Natsbi Steamed se alinea perfectamente con esta filosofía, apostando por una nutrición completa que se traduce en una salud cerebral y general óptima para nuestros peludos.

Natsbi steamedv2 / Redacción

Natsbi Steamed: vapor, nutrientes intactos y sin congelar

La gama Natsbi Steamed se distingue por un impresionante contenido de entre un 85% y un 90% de carne, cocinada lentamente al vapor. Este proceso meticuloso no solo preserva al máximo los nutrientes y el sabor natural, sino que también asegura una excelente digestibilidad, un factor clave para evitar problemas gastrointestinales en nuestras mascotas. Además, la comodidad es un plus: no requiere refrigeración y se conserva perfectamente a temperatura ambiente, liberando espacio en tu nevera y facilitando su almacenamiento.

"En Gosbi siempre hemos tenido la misión de cuidar y ofrecer lo mejor para nuestros perros y gatos, y eso pasa también por facilitarles esa tarea a los pet parents", afirma Isaac Parés, CEO y Fundador de Gosbi. Un compromiso que se traduce en productos que realmente marcan la diferencia en la vida de los animales.

La evolución: de Natsbi Frozen a una opción más sostenible

Como precedente de Natsbi Steamed, Gosbi lanzó Natsbi Frozen, una opción congelada de alimentación natural para perros, también cocinada lentamente al vapor y congelada de inmediato. Este producto ya fue un éxito, sentando las bases para la innovación actual.

"En su día, Natsbi Frozen fue la fórmula que consiguió los mejores resultados en valores nutricionales y sabor, pero ahora hemos logrado mantener esos mismos valores y la misma materia prima sin necesidad de congelación, consiguiendo así un producto más sostenible y más cómodo para los pet parents". Isaac Parés — CEO y Fundador de Gosbi.

Un avance que demuestra el compromiso de Gosbi no solo con la salud de las mascotas, sino también con la sostenibilidad.

Este importante reconocimiento refuerza la posición de Gosbi como referente indiscutible en alimentación natural e innovadora, y supone un sólido respaldo a su calidad, exigencia y, sobre todo, a su profundo compromiso con el bienestar animal. ¡Es el momento de darle a tu mascota la alimentación que se merece para una vida plena y saludable!