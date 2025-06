Este es el limpiador rosa que triunfa en TikTok y es eficaz en todas las superficies

¿Puede un mismo limpiador quitar la suciedad de cualquier superficie del hogar? Esto es lo que promete el nuevo producto de moda en redes sociales. El llamado "The Pink Stuff" arrasa en Tiktok. Hay miles de vídeos donde se pone a prueba esta pasta de color rosa en el culo de las sartenes, el horno, la grifería, las juntas, las suelas de las zapatilas... Puede con todo.

La marca Pink Stuff tiene diversos formatos de su producto, pero el más conocido es la pasta limpiadora, que se vende un tarro de 850 gramos. Esta pasta tan innovadora (con más de 6.000 valoraciones en Amazon) no solo hace desaparecer las manchas eficazmente, sino que aporta una capa de suavidad en cada una de las múltiples superficies donde se utilice. Es decir, si se limpian, por ejemplo, las bandejas del horno o de una parrilla no sólo elimina la grasa incrustada sino que deja la superficie lisa y suave.

The Pink Stuff / Mediterráneo

¿Cómo se utiliza esta pasta?

Hay cientos de tutoriales para poner a funcionar esta pasta limpiadora, pero en la página de venta dicen lo siguiente: "Aplique la pasta de limpieza Pink Stuff con una esponja húmeda, paño o esponja sobre superficies duras. También puede usar esta pasta para limpiar zapatillas blancas o eliminar las manchas de la ropa. Para textiles, use un cepillo de dientes o un cepillo para lavar platos".

El tarro de esta pasta limpiadora ronda los diez euros, pero se le saca mucho partido porque no hace falta usar mucho producto. "Me dejó el horno limpio en una pasada", comentan las usuarias del artículo de limpieza. "Es un buen limpiador, me ha quitado manchas del inodoro que no podía quitar con otros productos de limpieza. Muy satisfecha", especifica otra persona.

Los clientes están satisfechos con la eficacia del producto para limpiar sartenes, hornos y pomos de puertas. Destacan que elimina manchas, suciedad quemada y quita las manchas en una pasada. Además, aprecian su aroma y facilidad de uso. Sin embargo, hay opiniones diversas sobre el precio y la abrasividad del producto.

Limpieza ecológica

Otra de las características de este producto es que es ecológico. La propia marca que lo comercializa, Stardrops, hace especial hincapié en que la fórmula de limpieza utilizada en su producto más conocido se ha elaborado con ingredientes únicamente naturales. Este artículo se convierte así en una propuesta muy interesante para quien busca una limpieza libre de sustancias nocivas.