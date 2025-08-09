Esta es la razón por la que deberías dejar de cenar esta opción tan habitual

Cuando vamos con prisa o nos da pereza cocinarnos algo para cenar, solemos recurrir al clásico sándwich mixto. Una opción rápida y que nos sacia durante un tiempo. Pero si pensabas que esta alternativa para salir del paso era una opción saludable, debes saber que todo lo contrario. De hecho, está dentro de la lista de alimentos no recomendados en la cena. ¿Las razones? Muchas.

La primera de ella es el pan de molde. Son harinas refinadas que producen un efecto inflamatorio en tu organismo. En su lugar te recomendamos que optes por opciones integrales que son carbohidratos de absorción lenta y que además te darán un mayor aporte de fibra.

Seguro que en más de una ocasión le has puesto mantequilla para darle un poco más de sabor. Un gran error si estás buscando cuidar tu alimentación. El jamón york es el otro gran enemigo en esta cena. Si eres de los que compra este producto de forma habitual, que sepas que apenas tiene carne, y es muy bajo en proteínas. Un producto procesado que es mejor cambiar por carne de pavo, asegurándote que el porcentaje sea alto. Por otra parte, el queso en lonchas o tranchete es, de todo, menos queso.

Si quieres hacer una cena rápida, saludable y que te aporte nutrientes lo mejor que puedes hacer es una tortilla francesa, con fiambre de pavo, una ensalada y un vasito de arroz o quinoa que se puede hacer al microondas y que te llevará el mismo tiempo.

Si aun así eres de los que no puede renunciar a su sándwich debes saber que no tienes por qué hacerlo. Hay opciones muy saludables, cargadas de nutrientes y con las que cenarás de forma saludable y light. Cambia el pan, apuesta por el aguacate, los huevos duros o el queso fresco y dale una vuelta a tus cenas.