Los consejos de Cruz Roja para cuidar la salud ante temperaturas extremas

Los veranos son cada vez más cálidos, hasta el punto en el que las altas temperaturas pueden suponer un riesgo para la salud. Ante las olas de calor que están afectando al país durante los últimos años, es necesario tomar ciertas medidas de seguridad para protegernos a nosotros y a las personas más vulnerables.

Ante las olas de calor, Cruz Roja elabora una campaña durante los meses de verano, para concienciar sobre la importancia de protegerse del calor, así como de vigilar a los que lo necesiten. También ofrece consejos para sobrellevar el calor de la mejor forma posible.

Cuando el calor aprieta, no debemos perder de vista a las personas que más pueden sufrir con sus efectos. Por ello, es importante mantenernos pendiente de los más vulnerables y proporcionarles lo necesario para combatir las temperaturas. Debemos tener el ojo puesto en las personas con enfermedades crónicas o con obesidad, también en los menores de cuatro años y las personas mayores. Las mujeres embarazadas, así como quienes trabajan al aire libre o tienen diversidad funcional, deben extremar la precaución y seguir los consejos que ofrece la entidad.

Cómo reconocer un golpe de calor

Hay ciertos síntomas que pueden avisarnos de que estamos a punto de sufrir un golpe de calor, o de que alguien cercano está a punto de sufrirlo. En esta situaciones, es clave estar atento a estas señales, según avisa Cruz Roja:

El tacto de la piel se vuelve frío y húmedo al mismo tiempo.

El pulso, a pesar de ser rápido, es débil.

La respiración se torna acelerada y poco profunda.

Si no hemos podido percibir las señales a tiempo, así es como el cuerpo reaccionará cuando ya esté sufriendo un golpe de calor:

Temperatura corporal elevada.

Piel roja, caliente y seca.

Respiración y pulso fuerte y acelerado.

Dolor palpitante de cabeza.

Mareo, náusea y confusión, hasta llegar incluso a perder el conocimiento.

Si detectamos algún síntoma de golpe de calor, debemos detener nuestra actividad inmediatamente. / Mediterráneo

Cómo actuar en caso de golpe de calor

Si estamos atentos a los síntomas y nos damos cuenta de que estamos a punto de sufrir un golpe de calor, debemos interrumpir inmediatamente la actividad que estemos llevando a cabo y situarnos en el lugar más fresco posible para beber agua a sorbos, sin ingerir una gran cantidad de repente. Debemos aplicar paños húmedos para refrescar la piel o darnos un baño de agua fría. También es aconsejable aflojar la ropa para que no esté pegada a la piel.

Si vemo que alguien está sufriendo un golpe de calor, debemos ayudar a la persona a trasladarse a un lugar fresco y ayudarle a bajar la temperatura corporal, así como hacer que se bañe con agua fría. Desde Cruz Roja destacan que hay que evitar darles algo de beber.

Es importante usar crema solar a diario. / Aaryan Jain

Cuidado de la piel

Además de las altas temperaturas, también es importante tener en cuenta el cuidado de la piel, ya que es el primer órgano que se expone a las altas temperaturas y al sol directo.

Entre las acciones que podemos llevar a cabo para mantener la piel a salvo del sol y del calor están la hidratación constante, tanto bebiendo agua como aplicando cremas adecuadas; usar ropa ligera y evitar exponerse a las horas centrales del día; utilizar a diario protectores solares con al menos SPF 50; llevar una dieta rica en frutas y verduras, y darse duchas suaves.