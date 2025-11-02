Los centros comerciales se imponen frente a los locales a pie de calle a la hora de abrir nuevas tiendas

En España operan más de 575 centros comerciales, con nuevos conceptos adaptados a los hábitos actuales de consumo, que han demostrado su fortaleza: las ventas de los negocios situados en ellos aumentaron un 5,9% en 2024 según datos de la Asociación Española de Parques y Centros Comerciales.

Un caso ejemplar son los centros comerciales Carrefour Castellón y Carrefour Villarreal, en la provincia de Castellón, propiedad de Carmila. Ambos integran un hipermercado Carrefour como ancla principal, cuentan con decenas de locales y reciben un flujo constante de visitantes, consolidándose como espacios estratégicos para operadores locales que buscan visibilidad, apoyo y crecimiento.

Clientes y visibilidad asegurados

Estar en un entorno así equivale a ubicarse en una gran avenida comercial donde la afluencia no depende del azar, el clima o la temporada. El principal valor de un centro comercial, como en el caso de Castellón y Villarreal, es su flujo constante de visitantes gracias a su vinculación directa con Carrefour. Este hipermercado actúa como motor de atracción, asegurando una afluencia estable y diaria.

Ambos centros Carmila están estratégicamente localizados: el de Castellón se encuentra a escasos minutos del centro urbano y el de Villarreal, junto a uno de los principales accesos a la ciudad. Esta situación, unida a su vocación de servicio de cercanía, genera una exposición continua para los operadores instalados.

Carrefour Villarreal / d.r.

Sinergias que multiplican las ventas

Los centros comerciales generan un ecosistema donde los negocios se retroalimentan entre sí. Un cliente que entra para hacer la compra en Carrefour puede acabar también visitando una perfumería o tomando algo en un restaurante. Esta dinámica de compras cruzadas se traduce en más oportunidades de venta para cada establecimiento, elevando el ticket medio y generando un entorno de consumo vivo y polivalente.

En estos centros Carmila de Castellón y Villarreal encontramos una mezcla comercial muy bien estructurada, con operadores de mascotas, belleza, restauración y servicios, capaces de atraer perfiles de clientes variados: desde familias a jóvenes o personas mayores. Esta diversidad refuerza la sostenibilidad comercial de los centros.

Comodidad y servicios

Los consumidores valoran cada vez más la comodidad, y los centros Carmila en Castellón y Villarreal la garantizan. Espacios accesibles, entornos climatizados, iluminación natural, zonas de descanso, aseos y amplios parkings gratuitos hacen que la experiencia de compra sea fluida, agradable y sin complicaciones.

En un contexto urbano donde el aparcamiento puede suponer un coste añadido o un obstáculo, disponer de plazas de parking gratuito justo frente al comercio es una ventaja determinante. Además, ambos centros están bien comunicados por transporte público y por carretera, favoreciendo el acceso tanto desde el centro como desde los alrededores.

CC FAN Mallorca / Arnault de Giron

Seguridad y entorno controlado

Los centros Carmila ofrecen un entorno seguro, con vigilancia 24h, cámaras de seguridad, mantenimiento constante y personal disponible para resolver cualquier necesidad operativa. Este control integral del espacio elimina muchas de las preocupaciones que puede tener un comercio a pie de calle.

Además, el hecho de que el comerciante no tenga que encargarse del mantenimiento diario de zonas comunes permite que se centre únicamente en su negocio y en mejorar la experiencia del cliente.

Promoción conjunta y marketing compartido

Uno de los principales beneficios de abrir una tienda en un centro Carmila es el acceso a campañas de marketing que refuerzan la visibilidad de todos los operadores: acciones temáticas como Black Friday, rebajas, Navidad, Vuelta al Cole o promociones locales, junto con acciones en redes sociales, concursos y actividades dentro del centro.

Este impulso no solo atrae público, sino que además fortalece la imagen de marca de cada negocio, que se presenta bajo el paraguas reputacional de Carmila. Para un pequeño operador o comercio local, esto supone un salto cualitativo en proyección y posicionamiento.

CC Gran Vía de Hortaleza / d.r.

Carmila y el respaldo de Carrefour

Instalarse en un centro Carmila es contar con el acompañamiento de uno de los mayores expertos en dinamización de espacios comerciales en Europa. Fundada en 2014 por Carrefour y grandes inversores institucionales, Carmila gestiona 75 centros en España con un enfoque muy orientado al comerciante local.

Este acompañamiento se traduce en asesoramiento personalizado, apoyo técnico, campañas de lanzamiento, acceso a herramientas digitales, formación en marketing y un entorno completamente preparado para facilitar el éxito desde el primer día.

Una apuesta segura para emprender

Los centros comerciales Carrefour Castellón y Carrefour Villarreal resumen a la perfección las ventajas del modelo Carmila: afluencia constante, sinergias comerciales, servicios de calidad, promoción compartida, seguridad y un soporte profesional clave para quien empieza.

Tanto si se trata de lanzar un nuevo concepto como de consolidar una franquicia o ampliar un negocio local, abrir en un centro Carmila es apostar por un entorno de confianza, con todas las herramientas necesarias para atraer, fidelizar y crecer.