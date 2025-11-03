Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Un coche funcional que también tiene estilo?

Muévete a tu ritmo, con espacio de sobra y diseño que se nota en cada trayecto con el nuevo Grande Panda

Grande Panda, versátil y con personalidad.

Suena el despertador, el día arranca a toda prisa y la ciudad ya tiene planes para ti: preparar mochilas, llevar a los niños al cole, llegar a la oficina, una reunión improvisada y, más tarde, disfrutar de una cena con amigos. Todo forma parte de tu día.

Y es justo en medio de ese ritmo donde se agradece contar con un aliado práctico, espacioso y con estilo, capaz de convertir tus trayectos en momentos agradables. Amplio y versátil, el nuevo Grande Panda ofrece espacio suficiente para maletas, compras o cualquier improvisación que surja durante la jornada.

Su diseño icónico y funcional —con cinco puertas, toque retro y carácter aventurero propio de un SUV urbano— se adapta a un estilo de vida moderno y activo. Su interior cuida cada detalle, desde acabados y materiales como la fibra de bambú del salpicadero, hasta compartimentos portaobjetos de gran capacidad, incluido un guiño al famoso “bolsillo” diseñado por Giorgetto Giugiaro para el Panda de 1980; todo pensado para que cada trayecto sea cómodo y sin complicaciones. Un compañero que se adapta a tu día a día y a tu bolsillo.

Moverse por la ciudad también puede ser divertido con el nuevo Grande Panda

3 versiones, un diseño con personalidad

Con 3 tecnologías disponibles: gasolina —una novedad dentro de la gama—, híbrida y eléctrica, hay una opción para cada necesidad. La primera opción es ideal para quienes buscan la potencia y autonomía propias de un gasolina; la híbrida ofrece hasta 110 CV de potencia combinada para una conducción dinámica; y la eléctrica permite moverse con cero emisiones y hasta 320 km de autonomía. Además, este mes de octubre Grande Panda está disponible por 149 euros al mes o desde 14.950 €* financiado. Consulta aquí.

En cada versión, la conducción se siente ligera y cómoda. La transmisión automática de doble embrague hace que el tráfico y los semáforos nunca sean un drama, mientras que sus faros LED de píxeles unen seguridad con diseño. Y en la versión eléctrica, Fiat innova por primera vez en un coche eléctrico con un cable de carga reinventado que permite enchufar el coche a la corriente de forma fácil e intuitiva. Este cable retráctil, integrado en la parte frontal del vehículo, se despliega al abrir una pequeña compuerta y está listo para conectarse a cualquier punto de carga compatible.

Compacto por fuera —3,99 metros de largo— y amplio por dentro, el Grande Panda tiene 5 plazas y espacio más que suficiente para moverte con comodidad, llevar todo lo que necesitas y disfrutar de tu día a día. Con personalidad y carácter contemporáneo, se adapta a diferentes estilos de vida, demostrando que diseño y funcionalidad pueden ir perfectamente de la mano.

*Oferta financiera de 48 mensualidades y 40.000 km. Nuevo Fiat Grande Panda ICE POP con precio financiando de 14.950€ en Península y Baleares para clientes particulares que financien mínimo a 36 meses a través de Stellantis Financial Services España EFC, S.A. Incluidos impuestos, transporte, descuentos. Sujeto a aprobación financiera. Entrada: 1.497,72 €. Mensualidad de 149€ que se compone de una cuota financiera mensual para una duración de 47 meses de 136,39€ y de un seguro de crédito de 12,62€ al mes. Última cuota: 11.087,92€. Capital financiado con comisión de apertura: 13.983,66€. Comisión de apertura (3,95%): 531,37€. Intereses: 3.514,44€. Coste total del crédito: 4.045,80€. Importe total adeudado: 17.498,09€. Precio total a plazos: 18.995,81€. TIN: 6,99%. TAE: 8,55%. Sistema de amortización francés. Al final del contrato podrá elegir entre entregar su vehículo, o abonar o refinanciar la última cuota. Oferta válida para matriculaciones hasta el 31/10/2025. Precio al contado: 16.821,17€. El modelo visualizado puede no coincidir con el ofertado. Seguro de Crédito opcional (12,62€ al mes) incluido en las mensualidades y no en el capital financiado, suscrita con Stellantis Life Insurance Europe Limited, con el nº de registro C68966) y con domicilio social en MIB Housse, 53 Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, XBX1122 Malta, como compañía de seguros, y con la intermediación de Stellantis FinancialServices España, EFC SA, agente de seguros vinculado inscrito en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave AJ-171 y con Seguro de Responsabilidad Civil contratado. Sujeta a normas de suscripción de la aseguradora. Consulte condiciones en www.fiat.es.

