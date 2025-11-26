Black Friday Amazon 2025: mejores ofertas, chollos y rebajas minuto a minuto

El Black Friday de Amazon 2025 alcanza su punto máximo esta semana: ¡última oportunidad para conseguir esos productos que llevas tiempo deseando a precios increíblemente bajos!

Desde la codiciada cafetera De’Longhi, famosa por su calidad, hasta el pantalón que mejor estiliza la silueta, pasando por sets de Lego y el último modelo de móvil que está arrasando.

Para que no te pierdas ninguna oferta, te traemos las mejores ofertas minuto a minuto.

Por solo 36 euros (antes 70): las zapatillas adidas con más de 5.000 valoraciones El fenómeno que han suscitado estas zapatillas adidas es, simplemente, indescriptible. Y es que este modelo destaca, entre todos, a por su increíble amortiguación, comodidad y, por supuesto, su resistencia. Los materiales con las que está confeccionadas son los culpables de que aguanten intactas al paso del tiempo. Con ellas, lo de buscar unas nuevas zapatillas ya será parte del pasado. Y es que, a diferencia de otros modelos, estas zapatillas que ya lucen una cuantiosa rebaja por el Amazon Prime de octubre... son esa opción perfecta que siempre buscas tener en tu armario. No importa la ocasión.

Por 71 euros, el sombrero seleccionador de Hogwarts de LEGO que todos los seguidores de Harry Potter quieren Este set LEGO, inspirado en el mundo de Harry Potter, es ideal para los fanáticos de la historia del joven mago. La construcción del Sombrero Seleccionador está diseñada para cobrar vida: al inclinar la punta del sombrero, la boca se mueve y se activa el ladrillo sonoro, que reproduce cualquiera de los 31 sonidos aleatorios.

De 230 a 99 euros: el robot aspirador de Lefant... ¡a su precio mínimo! El robot aspirador M320 combina tecnología avanzada y eficiencia en un diseño 3 en 1 que barre, aspira y friega. Con una succión de 6000 Pa, elimina pelo, polvo y migas en todo tipo de suelos. Ofrece hasta 240 min de autonomía, retorno automático a base, control por app y compatibilidad con Alexa/Google Assistant. Su cepillo ecológico tipo panal y filtro HEPA mejoran la higiene del hogar. Ahora con una rebaja especial de 300 €, por tiempo limitado.

Por solo 167 euros (antes 300): el reloj Garmin Vívoactive 5 idóneo para los principiantes fit Si te encuentras en la búsqueda de un buen reloj o, mejor dicho, de un buen smartwatch... esta opción de Garmin no se queda atrás. Sobre todo, si estás adentrándote en el mundo fit... el motivo recae en que, a diferencia de los smartwatches más específicos, ofrece un asesoramiento personalizado sobre cuánto sueño necesitas, te da consejos sobre cómo mejorar y te ayuda a comprender mejor tu salud.

De 133 a 84 euros: el reloj Armani Exchange que no te cansarás de lucir Con un estilo de lo más refinado y distintivo, este reloj de Armani Exchange en tonos dorados marca auténtica tendencia (casi tanto como las zapatillas Munich). Más si tenemos en cuenta que , ahora mismo, puede ser tuyo por menos de 90 euros. Ahora bien, ¿qué tiene este reloj de Armani para ser señalado como uno de los grandes favoritos? Pues bien: con una caja de 46 mm, este reloj de Armani cuenta con un diseño robusto y elegante.

Con un 26 % de descuento: el Kindle más ligero y compacto, ahora, por 88 euros Con más de 7.000 valoraciones positivas, y tres mil unidades compradas en las últimas horas, este Kindle se está convirtiendo en uno de los productos más solicitados (y vendidos) del Black Friday. Los porqués son sencillos: para empezar, cuenta con un diseño que destaca por ser ligero y compacto. Además, cuenta con una luz frontal en el nivel de máxima intensidad, mayor contraste y pasos de páginas más fluidos, cualidades que favorecen su lectura.

El sérum de trufas blancas de 18 euros es lo más vendido del Amazon Prime Day Acumula más de 25.000 reseñas en plataformas como Amazon y sigue subiendo. Es un sérum facial que ha sorprendido a muchas personas porque refresca mucho el rostro y al mismo tiempo hidrata la piel. Es el sérum d'Alba que cuenta con extracto de trufa blanca.

De 500 a 129 euros: así es el robot aspirador de Lefant que ya roza stock Este robot aspirador te permitirá limpiar el suelo de la casa, dejándolo reluciente. Cuenta con un depósito de agua rellenable de 200 ml y una fregona lavable y desmontable para una limpieza profunda sin esfuerzo, La detección de distancia de precisión de 190° evita hábilmente muebles, cables y objetos con una precisión milimétrica.

De 70 a 39 euros: las zapatillas adidas con más de 7.000 valoraciones positivas Las adidas VL Court 3.0 destacan por su diseño sencillo y elegante, ideal para una declaración de estilo sin complicaciones. Su parte superior de piel suave y el forro interno ofrecen una comodidad excepcional durante todo el día. La mediasuela ligera proporciona amortiguación y sujeción para un uso prolongado, mientras que la suela de goma vulcanizada aporta un toque skater y una pisada más flexible. Perfectas para el día a día, combinan confort, estilo y funcionalidad en una zapatilla versátil que se adapta tanto a looks urbanos como casuales, ahora disponibles a precio mínimo histórico.