Cariñena, el territorio aragonés donde los vinos nacen de las piedras

Cariñena es sinónimo de vino, pero también de paisaje, cultura y arte. Situada en el corazón de Aragón, esta localidad da nombre a una de las denominaciones de origen más antiguas de España. Aunque fue reconocida oficialmente en 1932, sus raíces que se remontan a la época romana, dejando testimonio de una tradición que ha perdurado durante más de 25 siglos.

Los suelos pedregosos que cubren la comarca y poblaciones limítrofes son el secreto de su singularidad. De ahí que sus vinos se conozcan como el Vino que nace de las Piedras, algo que va más allá de un simple eslogan: la dureza del terreno obliga a la vid a hundir sus raíces, concentrando aromas, intensidad y autenticidad, lo que se traduce en vinos de gran personalidad, reconocidos hoy en mercados nacionales e internacionales.

Además, en 2025 Cariñena celebra un año histórico. La villa ha sido designada Ciudad Europea del Vino, un título que reconoce su aportación al patrimonio vinícola y cultural. Una oportunidad que la localidad, la denominación y la ruta del vino están aprovechando para mostrar al mundo su renovada identidad: un territorio que respeta sus raíces pero no teme innovar.

Garnacha Nueva de Cariñena: la apuesta de la DO Cariñena por la renovación

La Denominación de Origen Cariñena (DO Cariñena) abarca hoy en día 16 municipios, 25 bodegas y más de 1.200 viticultores que cultivan más de 13.000 hectáreas de viñedo. Su extensión, diversidad de microclimas y suelos —desde los pedregosos hasta los arcillosos o calizos— permiten elaborar una amplia gama de vinos tintos, rosados y blancos, además de espumosos y vinos de licor.

La garnacha tinta es la uva más representativa, aunque la variedad cariñena —que comparte nombre con la denominación— también ocupa un lugar destacado, siendo el único caso en el mundo donde una región vinícola y una variedad de uva comparten denominación.

Lejos de conformarse con su herencia, la DO Cariñena se ha lanzado a un ambicioso proceso de modernización. El ejemplo más visible es la colección “Garnacha Nueva de Cariñena”, un proyecto que reinterpreta la garnacha desde un punto de vista contemporáneo: vinos jóvenes, de baja graduación, frescos, afrutados y pensados para un consumo cotidiano.

Tres de las principales bodegas de la denominación —Grandes Vinos, Bodegas San Valero y Bodegas Paniza— lideran esta iniciativa bajo etiquetas tan sugerentes como Hoy, Cierzo o Momento Clave. Con una estética moderna y un mensaje común, estas garnachas buscan conquistar a un público joven y captar nuevos consumidores, sin renunciar a la autenticidad de la tierra.

No es casualidad que los vinos de la DO Cariñena acumulen premios año tras año. En 2024, sus bodegas superaron los 25 millones de botellas comercializadas, el 61% destinadas a la exportación. Solo en el certamen Garnachas del Mundo 2025, celebrado en la propia Cariñena, lograron 24 medallas (12 de oro y 12 de plata), consolidando su prestigio internacional.

Los vinos de la DO Cariñena han cosechado numerosos premios nacionales e internacionales. / DO CARIÑENA

La Ruta del Vino Campo de Cariñena: un viaje sensorial por Aragón

Más allá del vino, este territorio ofrece una experiencia completa. La Ruta del Vino Campo de Cariñena, también conocida como Ruta del Vino de las Piedras, nació para impulsar un proyecto de turismo sostenible, cultural y gastronómico.

El itinerario recorre 14 municipios enclavados entre el valle del Huerva y la Sierra de Algairén. Se puede hacer en coche, en bicicleta o con el cómodo Bus del Vino, que parte de Zaragoza con salidas periódicas. En cada parada, bodegas, pueblos y paisajes ofrecen un pedazo de la historia de esta tierra: desde viñedos centenarios hasta iglesias mudéjares y rutas naturales.

El visitante puede planificar su propia ruta —de uno o varios días— a través de la web oficial de la Ruta del Vino Campo de Cariñena.

Cultura, naturaleza y arte en la tierra: de los dinosaurios a Goya

Este territorio sorprende por su diversidad. Los pueblos que jalonan la ruta son pequeños tesoros rurales donde conviven la tradición y la innovación. En Aguarón, Cosuenda, Encinacorba o Almonacid de la Sierra, los senderos ascienden hasta la Sierra de Algairén, un paraíso natural con miradores como el Alto de Valdemadera o el Pico del Águila.

En Muel, el arte y la historia se mezclan en un parque natural donde destaca la presa romana y la ermita de la Virgen de la Fuente, decorada con frescos de un joven Francisco de Goya.

En Villanueva de Huerva, los yacimientos con restos fósiles (ignitas) de dinosaurios y la foz de los Calderones recuerdan que este territorio ha sido escenario de vida durante millones de años.

El arte urbano más actual ha asaltado las calles de municipios como Alfamén.* / RUTA DEL VINO CAMPO DE CARIÑENA

La riqueza artística continúa en pueblos como Longares o Cosuenda, que entre su calles cuentan con edificios como la torre de la iglesia, en el primer caso, o el torreón de La Lisalta, en el segundo, ejemplos del arte múdejar que está declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Un patrimonio que se actualiza con propuestas contemporáneas como los murales del Festival Asalto en Alfamén y las creaciones artísticas del Ababol en Aladrén.

Y en Muel, la Escuela-Taller de Cerámica de la Diputación de Zaragoza mantiene vivo un oficio ancestral que ha dado fama a esta localidad desde tiempos medievales.

Vino y gastronomía: sabores que maridan con historia

Si hay algo que completa la experiencia y el viaje por la Ruta del Campo de Cariñena es su gastronomía. La cocina local bebe de las raíces aragonesas más auténticas y rinde homenaje al fraile Juan Altamiras, autor del clásico Nuevo Arte de Cocina (siglo XVIII), considerado uno de los precursores de la cocina moderna española.

En los restaurantes de la ruta, se reinterpretan sus recetas con productos de kilómetro cero: ternasco, pollo al chilindrón, verduras de temporada, migas o borrajas, siempre acompañados por los vinos de la DO Cariñena.

La gastronomía de la Ruta del Vino del Campo de Cariñena completa la experiencia del viaje. / *RUTA DEL VINO CAMPO DE CARIÑENA

La repostería también tiene nombre propio. En Cariñena, la Pastelería Manuel Segura, fundada en el siglo XIX, es una de las más antiguas de España. En Almonacid de la Sierra, la panadería de Luis Ángel López produce dulces y panes en su horno de leña recuperando recetas históricas pero también innovando.

Tradiciones y enoturismo

El calendario cultural de Cariñena es una invitación permanente al viaje. La Fiesta de la Vendimia, declarada este año de Interés Turístico Nacional, se celebra cada septiembre con un emotivo acto en el que el vino mana de la Fuente de la Mora, encendida por un invitado de honor.

Durante la Fiesta de la Vendimia de la Fuente de la Mora en Cariñena mana vino. / DO CARIÑENA

Otras tradiciones de alto valor cultural son el toro de ronda o el Paloteo de Longares, declarado Fiesta de Interés Turístico de Aragón, y que se representa también en septiembre, los días 2 y 8.

Desde abril de este año, el Cariñena Wine Museum es ya una parada imprescindible para quienes buscan una experiencia sensorial completa. Este espacio, que busca convertirse en un referente del enoturismo, ofrece un recorrido por cinco salas expositivas que combinan tecnología inmersiva, proyecciones 360º, sonido envolvente y piezas originales del patrimonio vitivinícola de la comarca.

El recién inaugurado Cariñena Wine Museum combina tecnología inmersiva y proyecciones 360º para experimentar la cultura vitivinícola de la zona. / DO CARIÑENA

Cariñena, la cuna del vino que conquistó el mundo

Desde sus orígenes romanos hasta sus premios internacionales actuales, la DO Cariñena ha demostrado que el vino puede ser una forma de vida y un motor de desarrollo sostenible. Las 25 bodegas de su denominación elaboran vinos reconocidos por su calidad, autenticidad y personalidad.

Hoy, visitar la DO Cariñena y la Ruta del Vino Campo de Cariñena es descubrir una de las cunas del vino español, un territorio que ha sabido reinventarse sin perder su esencia. Entre viñedos, arte, tradición y gastronomía, esta tierra aragonesa ofrece una lección de equilibrio: cómo mirar al futuro sin olvidar las raíces.

* Fotos propiedad de la Ruta del Vino Campo de Cariñena dentro del Proyecto Experiencias Turísticas Financiado por la Unión Europea – Next Generation – Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Ministerio de Industria y Turismo – Gobierno de España