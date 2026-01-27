Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colas en Lidl para hacerse con las zapatillas deportivas más baratas del mercado: disponible en todas las tallas por menos de 10 euros

Son verdaderamente cómodas

Benito Domínguez

Toca renovar el armario, pero no siempre hay dinero para todo. Pues en Lidl tienen las zapatillas deportivas más baratas del mercado, disponibles en todas las tallas por menos de 10 euros. Se formarán colas para hacerse con un par de ellas.

Se trata de unas deportivas negras de material exterior de malla transpirable y forro.

Tienen un acolchado cómodo en la lengüeta y una plantilla extraíble de espuma con efecto memoria.

Además, su suela ligera de EVA con aplicaciones de TPR.

Tallas

Está disponible en las tallas desde la 41 a la 45 y su precio es de solo 9,99 euros.

