Esta es la vitamina que te ayudará a eliminar la papada en pocos días

Así conseguirás desprenderte del exceso de grasa debajo del mentón

Vídeo: Esta es la vitamina que te ayudará a eliminar la papada en pocos días

PI Studio

Anastasia Sánchez

La papadaes uno de los problemas estéticos que más suele afectar tanto en hombres y mujeres. Esta acumulación de grasa debajo del mentón y la mandíbula no siempre aparece por el exceso de peso. Su aparición puede darse tanto en mujeres como en hombres, y, aunque se asocia a personas con exceso de peso, no siempre es esa la causa. Algunas de las causas de la papada son: factores genéticos, pérdida brusca de peso y envejecimiento.

Alimentación mejor que operación

Son muchas las personas que buscan remedios para tratar de eliminarla, pero no siempre es fácil. Hay quien opta por recurrir a intervenciones estéticas para quitarla. Aunque existen remedios caseros para reducirla.

Una mala alimentación, sedentarismo o la nicotina puede influir a acelerar el proceso de aparición de la papada. Por ese motivo, incorporar a tu alimentación la vitamina E te podrá ayudar a reducirla de manera natural.

El mejor ejercicio para eliminar la papada rápido y fácil

Este nutriente se almacena en el tejido graso y en el hígado y sus propiedades aportan firmeza y elasticidad a la piel. Esto se consigue a través de la gran cantidad de antioxidantes que aporta al organismo, siendo importantes para combatir el envejecimiento y la oxidación celular.

Incorporar alimentos ricos en vitamina E tendrá efectos directos sobre ella y verás como poco a poco se va reduciendo.

Alimentos ricos en vitamina E

  • Frutos secos: nueces o almendras
  • Semillas de girasol
  • Hortalizas de hojas verdes: espinaca o brócoli
  • Aceites de maíz, soja y de germen de trigo
  • Arroz integral
  • Centeno
  • Té verde

