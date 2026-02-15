Esta es la vitamina que te ayudará a eliminar la papada en pocos días
Así conseguirás desprenderte del exceso de grasa debajo del mentón
Anastasia Sánchez
La papadaes uno de los problemas estéticos que más suele afectar tanto en hombres y mujeres. Esta acumulación de grasa debajo del mentón y la mandíbula no siempre aparece por el exceso de peso. Su aparición puede darse tanto en mujeres como en hombres, y, aunque se asocia a personas con exceso de peso, no siempre es esa la causa. Algunas de las causas de la papada son: factores genéticos, pérdida brusca de peso y envejecimiento.
Alimentación mejor que operación
Son muchas las personas que buscan remedios para tratar de eliminarla, pero no siempre es fácil. Hay quien opta por recurrir a intervenciones estéticas para quitarla. Aunque existen remedios caseros para reducirla.
Una mala alimentación, sedentarismo o la nicotina puede influir a acelerar el proceso de aparición de la papada. Por ese motivo, incorporar a tu alimentación la vitamina E te podrá ayudar a reducirla de manera natural.
El mejor ejercicio para eliminar la papada rápido y fácil
Este nutriente se almacena en el tejido graso y en el hígado y sus propiedades aportan firmeza y elasticidad a la piel. Esto se consigue a través de la gran cantidad de antioxidantes que aporta al organismo, siendo importantes para combatir el envejecimiento y la oxidación celular.
Incorporar alimentos ricos en vitamina E tendrá efectos directos sobre ella y verás como poco a poco se va reduciendo.
Alimentos ricos en vitamina E
- Frutos secos: nueces o almendras
- Semillas de girasol
- Hortalizas de hojas verdes: espinaca o brócoli
- Aceites de maíz, soja y de germen de trigo
- Arroz integral
- Centeno
- Té verde
- Directo | Emergencias emite aviso especial por el temporal de viento en Castellón: ¿peligran los Carnavales?
- Las rachas de viento en Castellón superan los 170 kilómetros por hora en el interior
- Un incendio en el Grau de Castelló afecta a varias villas
- Guía de la nueva ayuda de 200 euros al mes para los padres de los 105.000 menores de edad de Castellón
- ¿A qué hora y dónde soplará más viento el viernes en Castellón?
- Cierres en Castellón por el viento: Consum anuncia que no abrirá sus 35 tiendas en la provincia
- César Ruiz, pescatero de Castelló: 'Para un año es estupendo y estamos satisfechos
- La Gaiata 1 se puede quedar fuera del concurso de la Magdalena 2026: ¿Qué ha pasado exactamente?